В Турции предупредили об угрозе цунами после сильного землетрясения
AFAD: Турции угрожают цунами после землетрясений в Эгейском море
© Анастасия Мельникова Набережная в Измире, Турция
© Анастасия Мельникова
Набережная в Измире, Турция. Архивное фото
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Турецкое Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) предупредило о возможных последствиях для страны землетрясений в акватории Эгейского моря, в ряде регионов установлена мобильная сирена, говорится в заявлении ведомства.
Сейсмическая активность в районе моря между островами Санторини и Аморгос продолжается с той же частотой, что и в предыдущие дни. Самый сильный толчок магнитудой в 5,2 произошел в среду вечером. На Кикладах с 26 января произошло более 6400 землетрясений, из них более 4800 имели магнитуду более 1,0, а более 800 — магнитуду более 2,5, сообщил Афинский национальный университет имени Каподистрии.
"Последствия возможного сильного землетрясения, цунами или извержения вулкана в результате активности в виде землетрясения-шторма в Эгейском море могут достичь Турции. В Эгейском море наблюдаются постоянные подземные толчки. В результате активности в виде землетрясения в Эгейском море последствия таких событий, как возможное сильное землетрясение, цунами или извержение вулкана, могут достичь Турции. В связи с этим в Измире, Мугле и Айдине была установлена мобильная сирена", — говорится в заявлении.
Премьер Греции Кириакос Мицотакис в понедельник заявил, что сейсмическая активность последних дней в районе Санторини является серьезным явлением, но призвал островитян сохранять спокойствие.
На Санторини 9 июля 1956 года произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5 балла, унесшее жизни 53 человек и вызвавшее цунами высотой 25 метров. В результате землетрясения погибли 53 человека, более 100 получили ранения. Помимо Санторини, серьезный ущерб был нанесен островам Аморгос, Анафи, Астипалея, Иос, Парос, Наксос, Калимнос, Лерос, Патмос и Липси. Это землетрясение стало самым мощным в Европе в XX веке.
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