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Трутнев назвал Арктику одним из направлений международного сотрудничества - РИА Новости, 11.02.2025
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17:09 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/trutnev-1998677863.html
Трутнев назвал Арктику одним из направлений международного сотрудничества
Трутнев назвал Арктику одним из направлений международного сотрудничества - РИА Новости, 11.02.2025
Трутнев назвал Арктику одним из направлений международного сотрудничества
Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Арктика, несмотря на сложившуюся напряженную ситуацию,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:09:00+03:00
2025-02-11T17:09:00+03:00
арктика
россия
мурманск
юрий трутнев
арктический совет
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ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Арктика, несмотря на сложившуюся напряженную ситуацию, остается одним из направлений международного сотрудничества. "У нас сейчас достаточно напряжённая ситуация России на арктическом направлении. Там у нас довольно много стран, которые, скажем так, придерживаются достаточно недобрых по отношению к нам позиций... Все те страны, которые выходят из рамок сотрудничества, также у нас Арктический совет остановили, его работу, мне кажется, они погорячились, не подумали. Всё остаётся: остаётся Арктика, остаются вопросы, которые надо вместе решать. И те, кто перестанут их решать, они не выиграют, просто проиграют, потеряют какое-то количество возможностей. Мы будем работать по всем направлениям, которые нужно обсуждать на арктическом форуме", - сказал Трутнев журналистам. Полпред отметил, что на международном арктическом форуме обсуждается огромный комплекс вопросов, связанных с Северным морским путём, с экономическим развитием, с экологией и жизнью людей. "Мы не собираемся отступать или что-то прятать, потому что Арктика остается одним из направлений международного сотрудничества. Мы никуда не денемся от того, что будем обсуждать вопросы логистики, экологии, жизни людей", - заключил Трутнев. VI Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" пройдёт в Мурманске 26-27 марта 2025 года. Форум - это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения ресурсного потенциала Арктического региона. Мероприятие объединяет усилия органов госвласти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для открытого обмена мнениями по вопросам устойчивого роста Арктического региона. Форум проходит при поддержке госкомиссии по вопросам развития Арктики и при участии президента России.
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арктика, россия, мурманск, юрий трутнев, арктический совет, в мире
Арктика, Россия, Мурманск, Юрий Трутнев, Арктический совет, В мире
Трутнев назвал Арктику одним из направлений международного сотрудничества

Трутнев: Арктика остается одним из направлений международного сотрудничества

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Юрий Трутнев. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Арктика, несмотря на сложившуюся напряженную ситуацию, остается одним из направлений международного сотрудничества.
"У нас сейчас достаточно напряжённая ситуация России на арктическом направлении. Там у нас довольно много стран, которые, скажем так, придерживаются достаточно недобрых по отношению к нам позиций... Все те страны, которые выходят из рамок сотрудничества, также у нас Арктический совет остановили, его работу, мне кажется, они погорячились, не подумали. Всё остаётся: остаётся Арктика, остаются вопросы, которые надо вместе решать. И те, кто перестанут их решать, они не выиграют, просто проиграют, потеряют какое-то количество возможностей. Мы будем работать по всем направлениям, которые нужно обсуждать на арктическом форуме", - сказал Трутнев журналистам.
Полпред отметил, что на международном арктическом форуме обсуждается огромный комплекс вопросов, связанных с Северным морским путём, с экономическим развитием, с экологией и жизнью людей.
"Мы не собираемся отступать или что-то прятать, потому что Арктика остается одним из направлений международного сотрудничества. Мы никуда не денемся от того, что будем обсуждать вопросы логистики, экологии, жизни людей", - заключил Трутнев.
VI Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" пройдёт в Мурманске 26-27 марта 2025 года. Форум - это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения ресурсного потенциала Арктического региона. Мероприятие объединяет усилия органов госвласти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для открытого обмена мнениями по вопросам устойчивого роста Арктического региона. Форум проходит при поддержке госкомиссии по вопросам развития Арктики и при участии президента России.
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