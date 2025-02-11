https://ria.ru/20250211/trutnev-1998677863.html

Трутнев назвал Арктику одним из направлений международного сотрудничества

Трутнев назвал Арктику одним из направлений международного сотрудничества - РИА Новости, 11.02.2025

Трутнев назвал Арктику одним из направлений международного сотрудничества

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Арктика, несмотря на сложившуюся напряженную ситуацию,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:09:00+03:00

2025-02-11T17:09:00+03:00

2025-02-11T17:09:00+03:00

арктика

россия

мурманск

юрий трутнев

арктический совет

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40854/48/408544894_0:191:2707:1714_1920x0_80_0_0_ecaad892161788d8648e15d0c8a20562.jpg

ХАБАРОВСК, 11 фев - РИА Новости. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что Арктика, несмотря на сложившуюся напряженную ситуацию, остается одним из направлений международного сотрудничества. "У нас сейчас достаточно напряжённая ситуация России на арктическом направлении. Там у нас довольно много стран, которые, скажем так, придерживаются достаточно недобрых по отношению к нам позиций... Все те страны, которые выходят из рамок сотрудничества, также у нас Арктический совет остановили, его работу, мне кажется, они погорячились, не подумали. Всё остаётся: остаётся Арктика, остаются вопросы, которые надо вместе решать. И те, кто перестанут их решать, они не выиграют, просто проиграют, потеряют какое-то количество возможностей. Мы будем работать по всем направлениям, которые нужно обсуждать на арктическом форуме", - сказал Трутнев журналистам. Полпред отметил, что на международном арктическом форуме обсуждается огромный комплекс вопросов, связанных с Северным морским путём, с экономическим развитием, с экологией и жизнью людей. "Мы не собираемся отступать или что-то прятать, потому что Арктика остается одним из направлений международного сотрудничества. Мы никуда не денемся от того, что будем обсуждать вопросы логистики, экологии, жизни людей", - заключил Трутнев. VI Международный арктический форум "Арктика – территория диалога" пройдёт в Мурманске 26-27 марта 2025 года. Форум - это ключевая площадка для обсуждения актуальных вопросов социально-экономического развития арктических территорий, выработки разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и эффективного освоения ресурсного потенциала Арктического региона. Мероприятие объединяет усилия органов госвласти, международных организаций, представителей научных и бизнес-сообществ России и зарубежных стран для открытого обмена мнениями по вопросам устойчивого роста Арктического региона. Форум проходит при поддержке госкомиссии по вопросам развития Арктики и при участии президента России.

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966504606.html

арктика

россия

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

арктика, россия, мурманск, юрий трутнев, арктический совет, в мире