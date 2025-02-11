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Россия получает все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:48 11.02.2025 (обновлено: 07:18 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/transplantologiya-1998529241.html
Россия получает все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине
Россия получает все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
Россия получает все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине
По мере освобождения территорий на Украине у России появляется все больше свидетельств черной трансплантологии, которая процветает на подконтрольных Киеву... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:48:00+03:00
2025-02-11T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
родион мирошник
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. По мере освобождения территорий на Украине у России появляется все больше свидетельств черной трансплантологии, которая процветает на подконтрольных Киеву территориях, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Таких фактов у нас становится все больше по мере освобождения территорий. Речь может идти не исключительно о каких-то центрах черной трансплантологии или еще каких-то медицинских центрах, направленных на изъятие органов. Там целый спектр, о котором мы получаем большое количество свидетельств", - заявил Мирошник РИА Новости. По его словам, для черной трансплантологии на территориях, подконтрольных Киеву, созданы закрытые медицинские центры, которые жестко охраняются специальными военными подразделениями. "Располагают их в местных больницах, изгоняя оттуда местный персонал. По данным местных жителей, никаких медицинских сестер, врачей туда не допускают. Блокируется какое-то крыло больницы, где в определенный период времени заезжают специальные бригады, туда же на отдельных машинах доставляют раненых либо пострадавших. Там достаточно активно распоряжаются люди, которые говорят не на русском и не на украинском языке. Чаще всего свидетели говорят об англоязычных и франкоязычных представителях, которые выполняют менеджерские функции", - описал Мирошник. По его данным, такие центры занимаются трупной трансплантологией либо изъятием органов у раненых - свидетели неоднократно говорили, что видели специальные емкости и ящики, которые используют для транспортировки биоматериалов. По предположению Мирошника, такого рода деятельностью занимаются международные синдикаты, которые не имеют четкой страновой прописки, в которых объединяются преступники разных стран с целью заработка, проведения экспериментов либо других действий. "По мере сбора материалов, эта информация больше выкристаллизуется и будет понятно, кто занимал ведущую роль, координирующую роль в организации. Пока мы четко видим, что Украина уж точно не сопротивляется. Украина создает законодательные условия для того, чтобы трансплантология процветала, чтобы можно было ее делать безнаказанно", - резюмировал он.
https://ria.ru/20250210/ukraina-1998343983.html
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украина, киев, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Родион Мирошник
Россия получает все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине

Мирошник: Россия получает больше свидетельств черной трансплантологии на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВрач-патологоанатом во Львове
Врач-патологоанатом во Львове - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Врач-патологоанатом во Львове . Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. По мере освобождения территорий на Украине у России появляется все больше свидетельств черной трансплантологии, которая процветает на подконтрольных Киеву территориях, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Таких фактов у нас становится все больше по мере освобождения территорий. Речь может идти не исключительно о каких-то центрах черной трансплантологии или еще каких-то медицинских центрах, направленных на изъятие органов. Там целый спектр, о котором мы получаем большое количество свидетельств", - заявил Мирошник РИА Новости.
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По его словам, для черной трансплантологии на территориях, подконтрольных Киеву, созданы закрытые медицинские центры, которые жестко охраняются специальными военными подразделениями.
"Располагают их в местных больницах, изгоняя оттуда местный персонал. По данным местных жителей, никаких медицинских сестер, врачей туда не допускают. Блокируется какое-то крыло больницы, где в определенный период времени заезжают специальные бригады, туда же на отдельных машинах доставляют раненых либо пострадавших. Там достаточно активно распоряжаются люди, которые говорят не на русском и не на украинском языке. Чаще всего свидетели говорят об англоязычных и франкоязычных представителях, которые выполняют менеджерские функции", - описал Мирошник.
По его данным, такие центры занимаются трупной трансплантологией либо изъятием органов у раненых - свидетели неоднократно говорили, что видели специальные емкости и ящики, которые используют для транспортировки биоматериалов.
По предположению Мирошника, такого рода деятельностью занимаются международные синдикаты, которые не имеют четкой страновой прописки, в которых объединяются преступники разных стран с целью заработка, проведения экспериментов либо других действий.
"По мере сбора материалов, эта информация больше выкристаллизуется и будет понятно, кто занимал ведущую роль, координирующую роль в организации. Пока мы четко видим, что Украина уж точно не сопротивляется. Украина создает законодательные условия для того, чтобы трансплантология процветала, чтобы можно было ее делать безнаказанно", - резюмировал он.
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