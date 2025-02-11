https://ria.ru/20250211/transplantologiya-1998529241.html

Россия получает все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине

Россия получает все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине - РИА Новости, 11.02.2025

Россия получает все больше свидетельств черной трансплантологии на Украине

По мере освобождения территорий на Украине у России появляется все больше свидетельств черной трансплантологии, которая процветает на подконтрольных Киеву... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:48:00+03:00

2025-02-11T06:48:00+03:00

2025-02-11T07:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

киев

родион мирошник

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. По мере освобождения территорий на Украине у России появляется все больше свидетельств черной трансплантологии, которая процветает на подконтрольных Киеву территориях, заявил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Таких фактов у нас становится все больше по мере освобождения территорий. Речь может идти не исключительно о каких-то центрах черной трансплантологии или еще каких-то медицинских центрах, направленных на изъятие органов. Там целый спектр, о котором мы получаем большое количество свидетельств", - заявил Мирошник РИА Новости. По его словам, для черной трансплантологии на территориях, подконтрольных Киеву, созданы закрытые медицинские центры, которые жестко охраняются специальными военными подразделениями. "Располагают их в местных больницах, изгоняя оттуда местный персонал. По данным местных жителей, никаких медицинских сестер, врачей туда не допускают. Блокируется какое-то крыло больницы, где в определенный период времени заезжают специальные бригады, туда же на отдельных машинах доставляют раненых либо пострадавших. Там достаточно активно распоряжаются люди, которые говорят не на русском и не на украинском языке. Чаще всего свидетели говорят об англоязычных и франкоязычных представителях, которые выполняют менеджерские функции", - описал Мирошник. По его данным, такие центры занимаются трупной трансплантологией либо изъятием органов у раненых - свидетели неоднократно говорили, что видели специальные емкости и ящики, которые используют для транспортировки биоматериалов. По предположению Мирошника, такого рода деятельностью занимаются международные синдикаты, которые не имеют четкой страновой прописки, в которых объединяются преступники разных стран с целью заработка, проведения экспериментов либо других действий. "По мере сбора материалов, эта информация больше выкристаллизуется и будет понятно, кто занимал ведущую роль, координирующую роль в организации. Пока мы четко видим, что Украина уж точно не сопротивляется. Украина создает законодательные условия для того, чтобы трансплантология процветала, чтобы можно было ее делать безнаказанно", - резюмировал он.

https://ria.ru/20250210/ukraina-1998343983.html

https://ria.ru/20250209/ukraina-1998231755.html

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украина, киев, родион мирошник