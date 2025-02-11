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Трамп может осложнить работу НАСА, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
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18:12 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/tramp-1998701168.html
Трамп может осложнить работу НАСА, сообщили СМИ
Трамп может осложнить работу НАСА, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп может осложнить работу НАСА, сообщили СМИ
Отмена президентом США Дональдом Трампом политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) может сказаться на работе американского космического агентства... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:12:00+03:00
2025-02-11T18:12:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отмена президентом США Дональдом Трампом политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) может сказаться на работе американского космического агентства НАСА, передает газета Guardian. Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI. "Целый ряд исполнительных распоряжений и внутренних директив администрации Дональда Трампа может поставить под угрозу безопасность экипажей НАСА… Принудительное урезание штата федеральных служащих США за счет отступных и нехватка персонала в связи с отставками из-за распоряжений Трампа о разнообразии, полах и удаленной работе еще больше усугубляют уже существовавшие кадровые проблемы", - говорится в материале на сайте издания со ссылкой на неназванные источники в американском космическом агентстве. Пока непонятно, сколько сотрудников агентство добровольно ушли в отставку с начала нового срока Трампа, но, по некоторым данным, около 2% всех федеральных госслужащих уже приняли решение уйти с получением отступных. Отмечается, что сразу после вступления Трампа в должность НАСА начало сворачивать программы в сфере разнообразия, равенства и инклюзивности. "В любой момент времени есть только около 20 человек, прошедших обучение для выполнения всех высококвалифицированных задач, необходимых для обеспечения безопасной работы МКС. Подготовка может занять годы", - передает издание. Ранее в своей инаугурационной речи Трамп объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс. Президент подчеркнул, что США продолжат закреплять лидерство в освоении космоса, рассматривая это как важную часть национального развития и достижения величия.
https://ria.ru/20241226/tramp-1991525442.html
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в мире, сша, марс, дональд трамп, наса
В мире, США, Марс, Дональд Трамп, НАСА
Трамп может осложнить работу НАСА, сообщили СМИ

Guardian: отмена Трампом политики равенства может сказаться на работе НАСА

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Отмена президентом США Дональдом Трампом политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) может сказаться на работе американского космического агентства НАСА, передает газета Guardian.
Трамп 22 декабря 2024 года пообещал утвердить на государственном уровне официальную политику, согласно которой в стране признаются только два пола - мужской и женский. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
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«
"Целый ряд исполнительных распоряжений и внутренних директив администрации Дональда Трампа может поставить под угрозу безопасность экипажей НАСА… Принудительное урезание штата федеральных служащих США за счет отступных и нехватка персонала в связи с отставками из-за распоряжений Трампа о разнообразии, полах и удаленной работе еще больше усугубляют уже существовавшие кадровые проблемы", - говорится в материале на сайте издания со ссылкой на неназванные источники в американском космическом агентстве.
Пока непонятно, сколько сотрудников агентство добровольно ушли в отставку с начала нового срока Трампа, но, по некоторым данным, около 2% всех федеральных госслужащих уже приняли решение уйти с получением отступных.
Отмечается, что сразу после вступления Трампа в должность НАСА начало сворачивать программы в сфере разнообразия, равенства и инклюзивности.
«
"В любой момент времени есть только около 20 человек, прошедших обучение для выполнения всех высококвалифицированных задач, необходимых для обеспечения безопасной работы МКС. Подготовка может занять годы", - передает издание.
Ранее в своей инаугурационной речи Трамп объявил о намерении реализовать амбициозную космическую программу, включающую отправку американских астронавтов на Марс. Президент подчеркнул, что США продолжат закреплять лидерство в освоении космоса, рассматривая это как важную часть национального развития и достижения величия.
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