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Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки
Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки
Президент США Дональд Трамп запретил госструктурам закупать "взрывающиеся" бумажные соломинки, пообещал, что пластиковые не повредят природе. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T02:23:00+03:00
2025-02-11T02:23:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запретил госструктурам закупать "взрывающиеся" бумажные соломинки, пообещал, что пластиковые не повредят природе."Мы возвращаемся к пластику. Эти штуки не работают. Миллион раз их использовал. Иногда они ломаются, взрываются, если что-то горячее, они не долго протянут, иногда минуты, иногда секунды. Это смехотворная ситуация. Мы возвращаемся к пластиковым трубочкам", — сказал Трамп в Белом доме, подписывая указ о закупках госучреждениями пластиковых соломинок вместе бумажных. Возможные претензии экоактивистов Трамп постарался сразу развеять. "Не думаю, что на акул повлияет пластик", — заявил президент США. Трамп отметил, что информация о грядущем подписании указа "три дня была на первом месте в трендах".
https://ria.ru/20250210/tramp-1998485222.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки
Трамп запретил госструктурам закупать взрывающиеся бумажные соломинки