https://ria.ru/20250211/tramp-1998518709.html

Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки

Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки - РИА Новости, 11.02.2025

Трамп запретил в госструктурах "взрывающиеся" бумажные соломинки

Президент США Дональд Трамп запретил госструктурам закупать "взрывающиеся" бумажные соломинки, пообещал, что пластиковые не повредят природе. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T02:23:00+03:00

2025-02-11T02:23:00+03:00

2025-02-11T11:45:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп запретил госструктурам закупать "взрывающиеся" бумажные соломинки, пообещал, что пластиковые не повредят природе."Мы возвращаемся к пластику. Эти штуки не работают. Миллион раз их использовал. Иногда они ломаются, взрываются, если что-то горячее, они не долго протянут, иногда минуты, иногда секунды. Это смехотворная ситуация. Мы возвращаемся к пластиковым трубочкам", — сказал Трамп в Белом доме, подписывая указ о закупках госучреждениями пластиковых соломинок вместе бумажных. Возможные претензии экоактивистов Трамп постарался сразу развеять. "Не думаю, что на акул повлияет пластик", — заявил президент США. Трамп отметил, что информация о грядущем подписании указа "три дня была на первом месте в трендах".

https://ria.ru/20250210/tramp-1998485222.html

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в мире, сша, дональд трамп