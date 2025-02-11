https://ria.ru/20250211/tatuirovki-1998694890.html

В Кировской области осудили мужчину за нацистские татуировки

В Кировской области осудили мужчину за нацистские татуировки - РИА Новости, 11.02.2025

В Кировской области осудили мужчину за нацистские татуировки

Мужчина, демонстрировавший в Кировской области нацистские татуировки, осужден на 11 месяцев колонии строгого режима за пропаганду нацизма, сообщило региональное РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:56:00+03:00

2025-02-11T17:56:00+03:00

2025-02-11T17:56:00+03:00

происшествия

россия

кировская область

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Мужчина, демонстрировавший в Кировской области нацистские татуировки, осужден на 11 месяцев колонии строгого режима за пропаганду нацизма, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что 36-летний уроженец Республики Коми в марте 2024 года публично демонстрировал татуировки на своем теле, являющиеся символикой экстремистской организации, деятельность которой на территории РФ запрещена. При этом в январе 2024 года мужчина был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Как уточняет управление ФСБ России по Кировской области, мужчина демонстрировал нацистскую символику. Было возбуждено уголовное дело по статье 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации, пропаганда и публичное демонстрирование которой запрещены федеральными законами). "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250110/tatu-1993119028.html

россия

кировская область

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, кировская область, республика коми, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)