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В Кировской области осудили мужчину за нацистские татуировки
В Кировской области осудили мужчину за нацистские татуировки - РИА Новости, 11.02.2025
В Кировской области осудили мужчину за нацистские татуировки
Мужчина, демонстрировавший в Кировской области нацистские татуировки, осужден на 11 месяцев колонии строгого режима за пропаганду нацизма, сообщило региональное РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:56:00+03:00
2025-02-11T17:56:00+03:00
2025-02-11T17:56:00+03:00
происшествия
россия
кировская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 фев — РИА Новости. Мужчина, демонстрировавший в Кировской области нацистские татуировки, осужден на 11 месяцев колонии строгого режима за пропаганду нацизма, сообщило региональное следственное управление СК РФ. Следствием и судом установлено, что 36-летний уроженец Республики Коми в марте 2024 года публично демонстрировал татуировки на своем теле, являющиеся символикой экстремистской организации, деятельность которой на территории РФ запрещена. При этом в январе 2024 года мужчина был привлечен к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Как уточняет управление ФСБ России по Кировской области, мужчина демонстрировал нацистскую символику. Было возбуждено уголовное дело по статье 282.4 УК РФ (публичное демонстрирование символики экстремистской организации, пропаганда и публичное демонстрирование которой запрещены федеральными законами). "Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250110/tatu-1993119028.html
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происшествия, россия, кировская область, республика коми, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Кировская область, Республика Коми, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Кировской области осудили мужчину за нацистские татуировки
В Кировской области на 11 лет колонии осудили мужчину за нацистские татуировки