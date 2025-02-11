https://ria.ru/20250211/svr-1998636038.html

В СВР заявили о готовности Зеленского на любые провокации

В СВР заявили о готовности Зеленского на любые провокации - РИА Новости, 11.02.2025

В СВР заявили о готовности Зеленского на любые провокации

Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя, они не только будут всячески препятствовать запуску процесса урегулирования, РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:47:00+03:00

2025-02-11T14:47:00+03:00

2025-02-11T14:51:00+03:00

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

владимир зеленский

украина

россия

киев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931389988_0:99:3289:1949_1920x0_80_0_0_666d68ada6ffc49059faa08eeec5c2c7.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя, они не только будут всячески препятствовать запуску процесса урегулирования, но и готовы вынести боевые действия далеко за пределы Украины, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."По поступающей информации, "просроченный" Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя. Для этого киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины", - говорится в сообщении."Европейцам остается только надеяться, что отнюдь не все их лидеры настроены позволить Киеву затащить в воронку истории Европу со всеми ее жителями", - отмечает СВР.

https://ria.ru/20250211/provokatsii-1998636268.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир зеленский, украина, россия, киев, в мире