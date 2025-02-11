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В СВР заявили о готовности Зеленского на любые провокации
В СВР заявили о готовности Зеленского на любые провокации - РИА Новости, 11.02.2025
В СВР заявили о готовности Зеленского на любые провокации
Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя, они не только будут всячески препятствовать запуску процесса урегулирования, РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:47:00+03:00
2025-02-11T14:47:00+03:00
2025-02-11T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя, они не только будут всячески препятствовать запуску процесса урегулирования, но и готовы вынести боевые действия далеко за пределы Украины, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."По поступающей информации, "просроченный" Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя. Для этого киевский режим не только будет всячески препятствовать запуску процесса мирного урегулирования, но и готов вынести боевые действия далеко за пределы Украины", - говорится в сообщении."Европейцам остается только надеяться, что отнюдь не все их лидеры настроены позволить Киеву затащить в воронку истории Европу со всеми ее жителями", - отмечает СВР.
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии), владимир зеленский, украина, россия, киев, в мире
Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Владимир Зеленский, Украина, Россия, Киев, В мире
В СВР заявили о готовности Зеленского на любые провокации
СВР: Зеленский и его окружение готовы на любые провокации