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Две машины пиломатериалов отправили новгородские предприниматели бойцам СВО
Две машины пиломатериалов отправили новгородские предприниматели бойцам СВО - РИА Новости, 11.02.2025
Две машины пиломатериалов отправили новгородские предприниматели бойцам СВО
Две машины пиломатериалов, а также гвозди и маскировочные сети отправили предприниматели Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:16:00+03:00
2025-02-11T15:16:00+03:00
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Две машины пиломатериалов, а также гвозди и маскировочные сети отправили предприниматели Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис Виноградов. "Два автомобиля "Урал" были забиты битком. Большую часть груза мы взяли на себя, но также откликнулись наши предприниматели - Константин Орлов и Мурашев Артем помогли пиломатериалами. Можно сказать, они на двоих отгрузили один "Урал", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что еще один предприниматель выделил большую партию гвоздей, а два других передали бойцам СВО набор инструментов и 20 маскировочных сетей.
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новгородская область, сво
Надежные люди, Новгородская область, СВО
Две машины пиломатериалов отправили новгородские предприниматели бойцам СВО
Новгородские предприниматели отправили в зону СВО две машины пиломатериалов
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Две машины пиломатериалов, а также гвозди и маскировочные сети отправили предприниматели Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис Виноградов.
"Два автомобиля "Урал" были забиты битком. Большую часть груза мы взяли на себя, но также откликнулись наши предприниматели - Константин Орлов и Мурашев Артем помогли пиломатериалами. Можно сказать, они на двоих отгрузили один "Урал", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что еще один предприниматель выделил большую партию гвоздей, а два других передали бойцам СВО набор инструментов и 20 маскировочных сетей.