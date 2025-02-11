https://ria.ru/20250211/svo-1998645126.html

Две машины пиломатериалов отправили новгородские предприниматели бойцам СВО

Две машины пиломатериалов отправили новгородские предприниматели бойцам СВО - РИА Новости, 11.02.2025

Две машины пиломатериалов отправили новгородские предприниматели бойцам СВО

Две машины пиломатериалов, а также гвозди и маскировочные сети отправили предприниматели Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:16:00+03:00

2025-02-11T15:16:00+03:00

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Две машины пиломатериалов, а также гвозди и маскировочные сети отправили предприниматели Новгородской области бойцам СВО, рассказал предприниматель Денис Виноградов. "Два автомобиля "Урал" были забиты битком. Большую часть груза мы взяли на себя, но также откликнулись наши предприниматели - Константин Орлов и Мурашев Артем помогли пиломатериалами. Можно сказать, они на двоих отгрузили один "Урал", - рассказал Виноградов на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Он отметил, что еще один предприниматель выделил большую партию гвоздей, а два других передали бойцам СВО набор инструментов и 20 маскировочных сетей.

https://ria.ru/20250211/svo-1998637807.html

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новгородская область, сво