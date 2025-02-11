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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 11.02.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:14:00+03:00
2025-02-11T12:14:00+03:00
2025-02-11T12:28:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведовства, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два орудия полевой артиллерии и три автомобиля.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск, часов яр, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Северск, Часов Яр, США, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 210 военных в зоне действий "Юга"