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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 11.02.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:14:00+03:00

2025-02-11T12:14:00+03:00

2025-02-11T12:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Северск, Часов Яр и Предтечино Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведовства, потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, два орудия полевой артиллерии и три автомобиля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), северск, часов яр, сша, безопасность