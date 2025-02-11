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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 11.02.2025

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении

ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T12:13:00+03:00

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2025-02-11T12:49:00+03:00

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250211/vsu-1998528923.html

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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, в мире