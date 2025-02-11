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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 11.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 11.02.2025 (обновлено: 12:49 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/svo-1998585901.html
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 11.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:13:00+03:00
2025-02-11T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
в мире
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, В мире
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении

На Харьковском направлении ВСУ потеряли до 20 военнослужащих за сутки

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьВ мире
 
 
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