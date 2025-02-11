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В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 11.02.2025
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении
ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:13:00+03:00
2025-02-11T12:13:00+03:00
2025-02-11T12:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 20 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ."На харьковском направлении подразделениями группировки войск "Север" нанесено поражение живой силе и технике танковой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великий Бурлук и Ольховатка Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, боевую бронированную машину, артиллерийское орудие и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, В мире
В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на Харьковском направлении
На Харьковском направлении ВСУ потеряли до 20 военнослужащих за сутки