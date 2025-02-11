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Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США
Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США - РИА Новости, 11.02.2025
Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США
Как минимум один человек погиб в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T03:40:00+03:00
2025-02-11T03:40:00+03:00
2025-02-11T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). "Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате того, что самолет Bombardier Learjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Скоттсдейл и врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100", - говорится в публикации. Как отмечается, Федеральное управление гражданской авиации США проведет расследование инцидента.
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сша, в мире
Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США
ABC: как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США