https://ria.ru/20250211/stolknovenie-1998521616.html

Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США

Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США - РИА Новости, 11.02.2025

Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США

Как минимум один человек погиб в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T03:40:00+03:00

2025-02-11T03:40:00+03:00

2025-02-11T10:49:00+03:00

сша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998562162_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_753e598a12f43833c4b87f5d015071ba.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). "Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате того, что самолет Bombardier Learjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Скоттсдейл и врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100", - говорится в публикации. Как отмечается, Федеральное управление гражданской авиации США проведет расследование инцидента.

https://ria.ru/20250210/ssha-1998483397.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире