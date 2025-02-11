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Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США - РИА Новости, 11.02.2025
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03:40 11.02.2025 (обновлено: 10:49 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/stolknovenie-1998521616.html
Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США
Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США - РИА Новости, 11.02.2025
Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США
Как минимум один человек погиб в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл, сообщает телеканал ABC со ссылкой на... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T03:40:00+03:00
2025-02-11T10:49:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). "Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате того, что самолет Bombardier Learjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Скоттсдейл и врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100", - говорится в публикации. Как отмечается, Федеральное управление гражданской авиации США проведет расследование инцидента.
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Как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США

ABC: как минимум один человек погиб из-за столкновения самолетов в аэропорту США

© AP Photo / Ross D. FranklinПожарные ликвидируют последствия столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл
Пожарные ликвидируют последствия столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
Пожарные ликвидируют последствия столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Как минимум один человек погиб в результате столкновения двух самолетов в аэропорту американского города Скоттсдейл, сообщает телеканал ABC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
"Один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате того, что самолет Bombardier Learjet выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту Скоттсдейл и врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100", - говорится в публикации.
Как отмечается, Федеральное управление гражданской авиации США проведет расследование инцидента.
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