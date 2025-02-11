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В США более 25 религиозных организаций подали в суд на власти - РИА Новости, 11.02.2025
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18:16 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ssha-1998703125.html
В США более 25 религиозных организаций подали в суд на власти
В США более 25 религиозных организаций подали в суд на власти - РИА Новости, 11.02.2025
В США более 25 религиозных организаций подали в суд на власти
Более 25 религиозных организаций подали в суд на власти США из-за угрозы ареста нелегальных мигрантов в местах культа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:16:00+03:00
2025-02-11T18:16:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 25 религиозных организаций подали в суд на власти США из-за угрозы ареста нелегальных мигрантов в местах культа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебный документ. "Более 25 христианских и иудейских групп, представляющих миллионы американцев… подали иск в федеральный суд во вторник, оспаривая решение администрации (президента США Дональда – ред.) Трампа предоставить иммиграционным агентам больше свободы для проведения арестов в местах культа", - пишет агентство. Отмечается, что в иске, который был подан в суд округа Колумбия, говорится, что из-за страха быть арестованными прихожане из числа нелегальных мигрантов избегают появляться на службах, что снижает посещаемость. Таким образом, считают истцы, власти США нарушают права религиозных объединений, а именно их возможность обслуживать мигрантов. В то же время, как пишет агентство, в минувшую пятницу министерство юстиции США выпустило документ, в котором говорится, что миграционные рейды в местах культа являются законными уже несколько десятилетий, а меры новой администрации лишь дали возможность сотрудникам проводить операции без предварительного одобрения надзорного лица. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе США. Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более четырех тысяч мигрантов.
https://ria.ru/20250128/nju-jork-1995972088.html
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в мире, сша, колумбия
В мире, США, Колумбия
В США более 25 религиозных организаций подали в суд на власти

AP: более 25 религиозных организаций подали иск к властям США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Более 25 религиозных организаций подали в суд на власти США из-за угрозы ареста нелегальных мигрантов в местах культа, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на судебный документ.
«
"Более 25 христианских и иудейских групп, представляющих миллионы американцев… подали иск в федеральный суд во вторник, оспаривая решение администрации (президента США Дональда – ред.) Трампа предоставить иммиграционным агентам больше свободы для проведения арестов в местах культа", - пишет агентство.
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Отмечается, что в иске, который был подан в суд округа Колумбия, говорится, что из-за страха быть арестованными прихожане из числа нелегальных мигрантов избегают появляться на службах, что снижает посещаемость.
Таким образом, считают истцы, власти США нарушают права религиозных объединений, а именно их возможность обслуживать мигрантов.
В то же время, как пишет агентство, в минувшую пятницу министерство юстиции США выпустило документ, в котором говорится, что миграционные рейды в местах культа являются законными уже несколько десятилетий, а меры новой администрации лишь дали возможность сотрудникам проводить операции без предварительного одобрения надзорного лица.
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Куратор по вопросам безопасности границ США Том Хоман сообщил, что только за первую неделю президентства Трампа из США депортировали более четырех тысяч мигрантов.
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