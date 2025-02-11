https://ria.ru/20250211/ssha-1998661127.html

Папа Римский призвал верующих в США не заниматься дискриминацией мигрантов

Папа Римский призвал верующих в США не заниматься дискриминацией мигрантов - РИА Новости, 11.02.2025

Папа Римский призвал верующих в США не заниматься дискриминацией мигрантов

Папа Римский Франциск призвал верующих в США не поддаваться повестке, дискриминирующей мигрантов, и назвал крупным кризисом политику американских властей по... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:08:00+03:00

2025-02-11T16:08:00+03:00

2025-02-11T16:17:00+03:00

сша

франциск (хорхе марио бергольо)

дональд трамп

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ВАТИКАН, 11 фев – РИА Новости. Папа Римский Франциск призвал верующих в США не поддаваться повестке, дискриминирующей мигрантов, и назвал крупным кризисом политику американских властей по высылке нелегалов. "Я внимательно следил за крупным кризисом, который происходит в США с началом программы массовых депортаций. Правильно сформированная совесть не может не вынести критического суждения и не выразить своего несогласия с любой мерой, которая молчаливо или явно отождествляет нелегальный статус некоторых мигрантов с преступностью", - говорится в письме понтифика американским епископам. По словам папы, депортация "наносит ущерб достоинству многих мужчин и женщин, а также целых семей и ставит их в состояние особой уязвимости и беззащитности". В январе папа Римский Франциск уже осудил миграционную политику президента США Дональда Трампа, в частности, планы по депортации незаконных мигрантов, назвав их "бедой". "Я призываю всех верующих Католической церкви, а также всех мужчин и женщин доброй воли не поддаваться нарративам, которые дискриминируют и причиняют ненужные страдания нашим братьям и сестрам из числа мигрантов и беженцев", - говорится в документе, который опубликовала Служба печати Святого престола.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994930138.html

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сша, франциск (хорхе марио бергольо), дональд трамп, в мире