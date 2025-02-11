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Белый дом сообщил об освобождении осужденного в России американца Фогеля
Белый дом сообщил об освобождении осужденного в России американца Фогеля - РИА Новости, 12.02.2025
Белый дом сообщил об освобождении осужденного в России американца Фогеля
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного американца Марка Фогеля, заявил... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-11T21:33:00+03:00
2025-02-11T21:33:00+03:00
2025-02-12T07:38:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного американца Марка Фогеля, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц."Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией", — сообщил он.Как отметил Уолтц, американский лидер, его спецпосланник и советники договорились об обмене, который стал проявлением доброй воли со стороны Москвы."И знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине", — добавил чиновник.По данным сервиса Flightradar24, во вторник утром в аэропорту Внуково приземлился самолет Gulfstream G650ER. Пользователи соцсети X предположили, что борт может принадлежать Уиткоффу. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Кремль не располагает какой-либо информацией, подтверждающей эти сообщения.Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
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в мире, москва, россия, сша, дональд трамп, ближний восток, дмитрий песков, шереметьево (аэропорт), марк фогель
В мире, Москва, Россия, США, Дональд Трамп, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Шереметьево (аэропорт), Марк Фогель
Белый дом сообщил об освобождении осужденного в России американца Фогеля
Белый дом: Уиткофф посетил РФ, где договорился об освобождении американца Фогеля
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного американца Марка Фогеля, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.
"Сегодня президент Дональд Трамп
и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией", — сообщил он.
Как отметил Уолтц, американский лидер, его спецпосланник и советники договорились об обмене, который стал проявлением доброй воли со стороны Москвы.
"И знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине", — добавил чиновник.
По данным сервиса Flightradar24, во вторник утром в аэропорту Внуково приземлился самолет Gulfstream G650ER. Пользователи соцсети X предположили, что борт может принадлежать Уиткоффу. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, Кремль не располагает какой-либо информацией, подтверждающей эти сообщения.
Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Бывшего сотрудника посольства США
обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья
приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.