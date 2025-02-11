Рейтинг@Mail.ru
Белый дом сообщил об освобождении осужденного в России американца Фогеля - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:33 11.02.2025 (обновлено: 07:38 12.02.2025)
https://ria.ru/20250211/spetsposlannik-1998726991.html
Белый дом сообщил об освобождении осужденного в России американца Фогеля
Белый дом сообщил об освобождении осужденного в России американца Фогеля - РИА Новости, 12.02.2025
Белый дом сообщил об освобождении осужденного в России американца Фогеля
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного американца Марка Фогеля, заявил... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-11T21:33:00+03:00
2025-02-12T07:38:00+03:00
в мире
москва
россия
сша
дональд трамп
ближний восток
дмитрий песков
шереметьево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_1062:0:5472:2481_1920x0_80_0_0_62b527a4e5cdf9b9349eb6bb7a8f278d.jpg
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного американца Марка Фогеля, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц."Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией", — сообщил он.Как отметил Уолтц, американский лидер, его спецпосланник и советники договорились об обмене, который стал проявлением доброй воли со стороны Москвы."И знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине", — добавил чиновник.По данным сервиса Flightradar24, во вторник утром в аэропорту Внуково приземлился самолет Gulfstream G650ER. Пользователи соцсети X предположили, что борт может принадлежать Уиткоффу. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Кремль не располагает какой-либо информацией, подтверждающей эти сообщения.Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
https://ria.ru/20241214/obmen-1989236892.html
https://ria.ru/20240801/obmen-1963452699.html
москва
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148878/29/1488782950_608:0:5472:3648_1920x0_80_0_0_75da2137a0ae091981e3a53acdafdb8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, россия, сша, дональд трамп, ближний восток, дмитрий песков, шереметьево (аэропорт), марк фогель
В мире, Москва, Россия, США, Дональд Трамп, Ближний Восток, Дмитрий Песков, Шереметьево (аэропорт), Марк Фогель
Белый дом сообщил об освобождении осужденного в России американца Фогеля

Белый дом: Уиткофф посетил РФ, где договорился об освобождении американца Фогеля

© AP Photo / Alex BrandonЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 фев — РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф посетил Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного американца Марка Фогеля, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц.
"Сегодня президент Дональд Трамп и его специальный посланник Стив Уиткофф могут объявить, что господин Уиткофф покидает российское воздушное пространство вместе с Марком Фогелем, американцем, задержанным Россией", — сообщил он.
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
Канал связи с США по обмену заключенными сохраняется, заявил Нарышкин
14 декабря 2024, 17:58
Как отметил Уолтц, американский лидер, его спецпосланник и советники договорились об обмене, который стал проявлением доброй воли со стороны Москвы.
"И знаком того, что мы движемся в правильном направлении к прекращению жестокой и ужасной войны на Украине", — добавил чиновник.
По данным сервиса Flightradar24, во вторник утром в аэропорту Внуково приземлился самолет Gulfstream G650ER. Пользователи соцсети X предположили, что борт может принадлежать Уиткоффу. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, Кремль не располагает какой-либо информацией, подтверждающей эти сообщения.
Фогеля вместе с женой задержали в аэропорту Шереметьево в августе 2021 года. В его багаже нашли марихуану и гашишное масло. При обысках следователи выяснили, что супруга американца, отпущенная домой, смогла до прибытия силовиков избавиться от улик в квартире.
Как уточнили в МВД, до мая 2021-го Фогель и его жена обладали дипломатическим статусом. По одной из версий, фигурант мог использовать его для организации канала поставки в Россию наркотиков, которые распространял среди учащихся англо-американской школы, где работал преподавателем.
Бывшего сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Фогель полностью признал вину. Химкинский суд Подмосковья приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.
Обмен ранее осужденной в РФ гражданки США Бриттни Грайнер на отбывавшего наказание в США российского бизнесмена Виктора Бута в аэропорту Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США
1 августа 2024, 15:09
 
В миреМоскваРоссияСШАДональд ТрампБлижний ВостокДмитрий ПесковШереметьево (аэропорт)Марк Фогель
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала