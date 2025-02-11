https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998706444.html

Спецоперация, 11 февраля: СВР рассказала о подготовке Украиной провокаций

Спецоперация, 11 февраля: СВР рассказала о подготовке Украиной провокаций - РИА Новости, 11.02.2025

Спецоперация, 11 февраля: СВР рассказала о подготовке Украиной провокаций

Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Ясеновое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:35:00+03:00

2025-02-11T18:35:00+03:00

2025-02-11T18:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Ясеновое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1160 человек, следует из сводки военного ведомства. Ночью ВС России нанесли групповой удар, в результате которого поражены объекты газоэнергетического комплекса, инфраструктура военных аэродромов, места хранения беспилотников, сообщили в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, ВСУ на курском направлении за сутки лишились более 300 военных и двух танков. Заявление СВР по УкраинеУкраинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя, они не только будут всячески препятствовать запуску процесса урегулирования, но и готовы вынести боевые действия далеко за пределы Украины. По данным СВР, украинские спецслужбы при содействии западных стран в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины производства РФ для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Как заявили пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, цель планируемой украинскими спецслужбами провокации с морскими минами в Балтийском море - втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Кроме того, военная разведка Украины со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом, планирует привлечь для этого выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, заявило пресс-бюро СВР РФ. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до 20 тысяч долларов, уточняет служба. Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки, добавили в СВР. Песков о сигналах из СШАТот факт, что президент США Дональд Трамп процитировал слова президента РФ Владимира Путина, вряд ли можно расценивать как сигнал о сближении позиций РФ и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком". В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что бизнес-план президента США Дональда Трампа насчет Украины обречен на провал. Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь. Шеремет сказал РИА Новости, что Зеленский наобещал Трампу доступ к запасам полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов, часть которых давно уже находится под контролем России, а часть продана западным корпорациям, в том числе имеющим отношение к семье экс-президента США Байдена. По его словам, Зеленский стремится продать Трампу "кота в мешке", чтобы снова поживиться на крупных траншах, вливаемых в Украину за счет американских налогоплательщиков. Новый глава Пентагона не будет делать объявленийНовый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о новой военной помощи Киеву в ходе своей первой зарубежной поездки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника. Ранее Хегсет начал свой первый зарубежный визит, который стартует в Германии и продлится около недели. В Брюсселе Хегсет примет участие в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины. Ранее Пентагон заявил, что он поднимет на этих встречах вопрос необходимости увеличения расходов союзников США на оборону. Впервые заседание контактной группы по Украине возглавит Великобритания. В материале говорится, что Хегсет, как ожидается, не будет делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины. По данным чиновника, министр в ходе поездки также не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.

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https://ria.ru/20250211/klichko-1998627590.html

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998591912.html

https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998535211.html

https://ria.ru/20250211/protest-1998521091.html

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