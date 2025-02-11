https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998706444.html
Спецоперация, 11 февраля: СВР рассказала о подготовке Украиной провокаций
Спецоперация, 11 февраля: СВР рассказала о подготовке Украиной провокаций - РИА Новости, 11.02.2025
Спецоперация, 11 февраля: СВР рассказала о подготовке Украиной провокаций
Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Ясеновое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:35:00+03:00
2025-02-11T18:35:00+03:00
2025-02-11T18:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
министерство обороны сша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bde8c25c0e2855086c7adf535252cc9b.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Ясеновое в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1160 человек, следует из сводки военного ведомства. Ночью ВС России нанесли групповой удар, в результате которого поражены объекты газоэнергетического комплекса, инфраструктура военных аэродромов, места хранения беспилотников, сообщили в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, ВСУ на курском направлении за сутки лишились более 300 военных и двух танков. Заявление СВР по УкраинеУкраинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ. Владимир Зеленский и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя, они не только будут всячески препятствовать запуску процесса урегулирования, но и готовы вынести боевые действия далеко за пределы Украины. По данным СВР, украинские спецслужбы при содействии западных стран в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины производства РФ для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Как заявили пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, цель планируемой украинскими спецслужбами провокации с морскими минами в Балтийском море - втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией. Кроме того, военная разведка Украины со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом, планирует привлечь для этого выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, заявило пресс-бюро СВР РФ. За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до 20 тысяч долларов, уточняет служба. Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки, добавили в СВР. Песков о сигналах из СШАТот факт, что президент США Дональд Трамп процитировал слова президента РФ Владимира Путина, вряд ли можно расценивать как сигнал о сближении позиций РФ и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Ранее Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком". В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что бизнес-план президента США Дональда Трампа насчет Украины обречен на провал. Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь. Шеремет сказал РИА Новости, что Зеленский наобещал Трампу доступ к запасам полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов, часть которых давно уже находится под контролем России, а часть продана западным корпорациям, в том числе имеющим отношение к семье экс-президента США Байдена. По его словам, Зеленский стремится продать Трампу "кота в мешке", чтобы снова поживиться на крупных траншах, вливаемых в Украину за счет американских налогоплательщиков. Новый глава Пентагона не будет делать объявленийНовый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о новой военной помощи Киеву в ходе своей первой зарубежной поездки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника. Ранее Хегсет начал свой первый зарубежный визит, который стартует в Германии и продлится около недели. В Брюсселе Хегсет примет участие в совещании министров обороны НАТО и контактной группы по обороне Украины. Ранее Пентагон заявил, что он поднимет на этих встречах вопрос необходимости увеличения расходов союзников США на оборону. Впервые заседание контактной группы по Украине возглавит Великобритания. В материале говорится, что Хегсет, как ожидается, не будет делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины. По данным чиновника, министр в ходе поездки также не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.
https://ria.ru/20250211/trump-1998669110.html
https://ria.ru/20250211/klichko-1998627590.html
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998591912.html
https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998535211.html
https://ria.ru/20250211/protest-1998521091.html
https://ria.ru/20250209/sheremet-1998309348.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/11/1989614683_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_cb46142a30cb3abf0bd1527fd164ea38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, министерство обороны сша, нато, пит хегсет
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО, Пит Хегсет
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" решительными действиями освободили населенный пункт Ясеновое в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Потери украинских войск за сутки составили до 1160 человек, следует из сводки военного ведомства.
Ночью ВС России нанесли групповой удар, в результате которого поражены объекты газоэнергетического комплекса, инфраструктура военных аэродромов, места хранения беспилотников, сообщили в Минобороны России.
По данным российского военного ведомства, ВСУ на курском направлении за сутки лишились более 300 военных и двух танков.
Украинские спецслужбы при содействии своих западных кураторов в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
Владимир Зеленский
и его окружение способны на любые провокации, чтобы спасти себя, они не только будут всячески препятствовать запуску процесса урегулирования, но и готовы вынести боевые действия далеко за пределы Украины.
По данным СВР, украинские спецслужбы при содействии западных стран в ближайшее время готовятся осуществить серию резонансных антироссийских провокаций, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины производства РФ для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря.
Как заявили пресс-бюро Службы внешней разведки РФ, цель планируемой украинскими спецслужбами провокации с морскими минами в Балтийском море - втянуть НАТО в прямой вооруженный конфликт с Россией.
Кроме того, военная разведка Украины со спецслужбами ряда европейских стран готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом, планирует привлечь для этого выходцев из стран Азии и Ближнего Востока, заявило пресс-бюро СВР РФ.
За участие в подобных акциях предлагаются вознаграждения в размере до 20 тысяч долларов, уточняет служба. Обязательным условием для исполнителя в случае ареста является возложение вины на российские спецслужбы, якобы по указке которых готовились эти атаки, добавили в СВР.
Тот факт, что президент США Дональд Трамп
процитировал слова президента РФ Владимира Путина
, вряд ли можно расценивать как сигнал о сближении позиций РФ и США, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
.
Ранее Трамп репостнул в своей соцсети Truth Social ссылку на статью с высказыванием Путина о том, что американский лидер быстро наведет порядок в отношениях с европейскими элитами, которые "встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
В свою очередь, депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
заявил, что бизнес-план президента США Дональда Трампа насчет Украины обречен на провал.
Ранее Трамп в интервью Fox News заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день". Трамп подчеркнул, что США вложили 300-350 миллиардов долларов и ждут возвращения потраченных на Украину средств. Взамен Трамп потребовал от Киева доступ к запасам редкоземельных металлов. Газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Зеленскому, сообщала, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую помощь.
Шеремет сказал РИА Новости, что Зеленский наобещал Трампу доступ к запасам полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов, часть которых давно уже находится под контролем России
, а часть продана западным корпорациям, в том числе имеющим отношение к семье экс-президента США
Байдена.
По его словам, Зеленский стремится продать Трампу "кота в мешке", чтобы снова поживиться на крупных траншах, вливаемых в Украину
за счет американских налогоплательщиков.
Новый глава Пентагона не будет делать объявлений
Новый глава Пентагона Пит Хегсет
, как ожидается, не будет объявлять о новой военной помощи Киеву
в ходе своей первой зарубежной поездки, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника.
Ранее Хегсет начал свой первый зарубежный визит, который стартует в Германии
и продлится около недели. В Брюсселе
Хегсет примет участие в совещании министров обороны НАТО
и контактной группы по обороне Украины. Ранее Пентагон заявил, что он поднимет на этих встречах вопрос необходимости увеличения расходов союзников США на оборону. Впервые заседание контактной группы по Украине возглавит Великобритания
.
В материале говорится, что Хегсет, как ожидается, не будет делать никаких объявлений о новом вооружении для Украины.
По данным чиновника, министр в ходе поездки также не собирается проводить личные встречи с украинскими коллегами.