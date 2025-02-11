https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524872.html

Боец ВС России рассказал о "веселых ситуациях" во время освобождения Дружбы

Боец ВС России рассказал о "веселых ситуациях" во время освобождения Дружбы - РИА Новости, 11.02.2025

Боец ВС России рассказал о "веселых ситуациях" во время освобождения Дружбы

Российские военнослужащие группировки войск "Центр" при освобождении населённого пункта Дружба в ДНР сталкивались и с "весёлыми" ситуациями, например, когда в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T05:13:00+03:00

2025-02-11T05:13:00+03:00

2025-02-11T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Центр" при освобождении населённого пункта Дружба в ДНР сталкивались и с "весёлыми" ситуациями, например, когда в плен сдавались вовсе не те украинские военнослужащие, к которым они обращались, рассказал заместитель командира роты Александр Хватков. Об освобождении Дружбы Минобороны РФ сообщило 7 февраля. Населенный пункт имел важное значение в системе обороны Дзержинска. Освобождение посёлка от ВСУ позволило наступающим подразделениям группировки "Центр" обезопасить себя от фланговых атак противника. "Весёлых моментов много было. Например, штурмовали дом, кричали "сдавайтесь!". Ждали, что выйдут из дома, а вышли из поля ребята, о которых мы даже не знали, что они там есть", - сказал Хватков в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ. По его словам, военнослужащие противника отстреливаются, пока у них не закончатся патроны, после чего сдаются в плен. Один из взятых в плен, по словам Хваткова, сломал ногу по дороге, из-за чего российским военнослужащим пришлось тащить его на себе. Как рассказал командир отделения Сергей Саеспаев, на штурм бойцы ВС РФ сначала заходили по 3-4 человека, а затем группами по 2-3, чтобы не попасться на глаза украинским дронам-разведчикам. По его словам, многие мирные жители были вынуждены остаться в посёлке и жить в ужасных условиях. По мирным жителям, которых российские военнослужащие выводят из опасной зоны, ВСУ пытаются "отработать дронами", рассказал Саеспаев. По словам фельдшера роты Валерия Сидорова, украинские военнослужащие препятствуют и их работе. Разведывательные дроны "висят, наблюдают", и пытаются отправить ударные дроны, вплоть до больших типа "Баба-Яга", чтобы уничтожить эвакуационную группу. Командование и личный состав 132-ой отдельной гвардейской мотострелковой Горловской ордена Республики бригады и 109 отдельного стрелкового полка 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр", принимавшие участие в освобождении населенного пункта Дружба Донецкой народной Республики, продолжают с честью выполнять все поставленные боевые задачи освобождая родные земли Донбасса от украинских националистов.

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524748.html

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524623.html

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524464.html

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россия, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины