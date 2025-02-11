https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524748.html

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.02.2025

Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе на ореховском направлении в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T05:09:00+03:00

2025-02-11T05:09:00+03:00

2025-02-11T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий расчета орудия Д-30 с позывным "Старый". "На ореховском направлении уничтожили пункт наблюдения ВСУ, замаскированный в лесополосе", - сказал он. По словам военнослужащего, артиллеристы постоянно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки огня орудий. "Пехоту разбить, по технике стреляли не раз, было дело - по танкам били, попадаешь в заднюю часть, они горят как коробки спичечные. Очень много зависит, конечно, от наводчиков и корректировщиков, а орудие работает очень хорошо", - добавил "Старый", говоря о поражаемых целях.

https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524623.html

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запорожская область, вооруженные силы украины