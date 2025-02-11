https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524748.html
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.02.2025
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе на ореховском направлении в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:09:00+03:00
2025-02-11T05:09:00+03:00
2025-02-11T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989296356_0:0:3175:1786_1920x0_80_0_0_a232f022650beffdf8f5d761fceb0bfe.jpg
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий расчета орудия Д-30 с позывным "Старый". "На ореховском направлении уничтожили пункт наблюдения ВСУ, замаскированный в лесополосе", - сказал он. По словам военнослужащего, артиллеристы постоянно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки огня орудий. "Пехоту разбить, по технике стреляли не раз, было дело - по танкам били, попадаешь в заднюю часть, они горят как коробки спичечные. Очень много зависит, конечно, от наводчиков и корректировщиков, а орудие работает очень хорошо", - добавил "Старый", говоря о поражаемых целях.
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524623.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0f/1989296356_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_9cf7aefa82e5c1fc9bfc5fca1adc3ed0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
Расчет орудия Д-30 уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий расчета орудия Д-30 с позывным "Старый".
"На ореховском направлении уничтожили пункт наблюдения ВСУ
, замаскированный в лесополосе", - сказал он.
По словам военнослужащего, артиллеристы постоянно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки огня орудий.
"Пехоту разбить, по технике стреляли не раз, было дело - по танкам били, попадаешь в заднюю часть, они горят как коробки спичечные. Очень много зависит, конечно, от наводчиков и корректировщиков, а орудие работает очень хорошо", - добавил "Старый", говоря о поражаемых целях.