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Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:09 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524748.html
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.02.2025
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области
Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе на ореховском направлении в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:09:00+03:00
2025-02-11T05:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий расчета орудия Д-30 с позывным "Старый". "На ореховском направлении уничтожили пункт наблюдения ВСУ, замаскированный в лесополосе", - сказал он. По словам военнослужащего, артиллеристы постоянно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки огня орудий. "Пехоту разбить, по технике стреляли не раз, было дело - по танкам били, попадаешь в заднюю часть, они горят как коробки спичечные. Очень много зависит, конечно, от наводчиков и корректировщиков, а орудие работает очень хорошо", - добавил "Старый", говоря о поражаемых целях.
https://ria.ru/20250211/spetsoperatsiya-1998524623.html
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запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

Расчет орудия Д-30 уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 фев - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), замаскированный в лесополосе на ореховском направлении в Запорожской области, сообщил журналистам заряжающий расчета орудия Д-30 с позывным "Старый".
"На ореховском направлении уничтожили пункт наблюдения ВСУ, замаскированный в лесополосе", - сказал он.
По словам военнослужащего, артиллеристы постоянно взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов для разведки и корректировки огня орудий.
"Пехоту разбить, по технике стреляли не раз, было дело - по танкам били, попадаешь в заднюю часть, они горят как коробки спичечные. Очень много зависит, конечно, от наводчиков и корректировщиков, а орудие работает очень хорошо", - добавил "Старый", говоря о поражаемых целях.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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