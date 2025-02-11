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Путин на совещании с правительством обсудит диспансеризацию в России

Путин на совещании с правительством обсудит диспансеризацию в России - РИА Новости, 11.02.2025

Путин на совещании с правительством обсудит диспансеризацию в России

Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведёт совещание с членами правительства, основная тема - результаты диспансеризации детей и взрослых в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:20:00+03:00

2025-02-11T15:20:00+03:00

2025-02-11T15:21:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду по видеосвязи проведёт совещание с членами правительства, основная тема - результаты диспансеризации детей и взрослых в 2024 году, сообщает пресс-служба Кремля. "Двенадцатого февраля 2025 года Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с членами Правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - результаты диспансеризации детей и взрослых в 2024 году", - говорится в сообщении. Отмечается, что с докладом выступят министр здравоохранения России Михаил Мурашко, губернатор Ивановской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Продолжительная и активная жизнь" Станислав Воскресенский и руководитель исполнительного комитета Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Михаил Кузнецов.

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, ивановская область, владимир путин, михаил мурашко, станислав воскресенский, правительство рф