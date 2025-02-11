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Приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках обжаловали - РИА Новости, 11.02.2025
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03:49 11.02.2025 (обновлено: 06:05 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/soshalskiy-1998521757.html
Приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках обжаловали
Приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках обжаловали - РИА Новости, 11.02.2025
Приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках обжаловали
Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор сыну актера Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку их сбыта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T03:49:00+03:00
2025-02-11T06:05:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор сыну актера Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку их сбыта, сообщили РИА Новости в Останкинском суде Москвы."Подано апелляционное представление", — сказали в суде. Адвокат также подал апелляционную жалобу на приговор. В конце декабря прошедшего года суд приговорил Владимира Сошальского-младшего к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в хранении наркотических средств и попытке их сбыта. Арестовали его в конце июля.В суде уточняли, что пакетики с 2,7 грамма кокаина, весы, пластиковый контейнер и iPhone 13 ProMax были конфискованы как вещественные доказательства.
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Приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках обжаловали

Прокуратура обжаловала приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramВладимир Сошальский
Владимир Сошальский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Владимир Сошальский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор сыну актера Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку их сбыта, сообщили РИА Новости в Останкинском суде Москвы.
«
"Подано апелляционное представление", — сказали в суде.
Адвокат также подал апелляционную жалобу на приговор.
В конце декабря прошедшего года суд приговорил Владимира Сошальского-младшего к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в хранении наркотических средств и попытке их сбыта. Арестовали его в конце июля.
В суде уточняли, что пакетики с 2,7 грамма кокаина, весы, пластиковый контейнер и iPhone 13 ProMax были конфискованы как вещественные доказательства.
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