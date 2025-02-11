https://ria.ru/20250211/soshalskiy-1998521757.html

Приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках обжаловали

Приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках обжаловали - РИА Новости, 11.02.2025

Приговор сыну актера Сошальского по делу о наркотиках обжаловали

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор сыну актера Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку их сбыта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T03:49:00+03:00

2025-02-11T03:49:00+03:00

2025-02-11T06:05:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор сыну актера Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку их сбыта, сообщили РИА Новости в Останкинском суде Москвы."Подано апелляционное представление", — сказали в суде. Адвокат также подал апелляционную жалобу на приговор. В конце декабря прошедшего года суд приговорил Владимира Сошальского-младшего к 11 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в хранении наркотических средств и попытке их сбыта. Арестовали его в конце июля.В суде уточняли, что пакетики с 2,7 грамма кокаина, весы, пластиковый контейнер и iPhone 13 ProMax были конфискованы как вещественные доказательства.

https://ria.ru/20250210/vnuchka-1998435998.html

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происшествия, москва