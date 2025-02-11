https://ria.ru/20250211/slovakiya-1998528634.html
Словакия может стать местом для переговоров по Украине, заявил посол России
Словакия может стать местом для переговоров по Украине, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2025
Словакия может стать местом для переговоров по Украине, заявил посол России
Словакия могла бы стать местом для переговоров по Украине, если они состоятся, заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:29:00+03:00
2025-02-11T06:29:00+03:00
2025-02-11T06:29:00+03:00
словакия
украина
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игорь братчиков
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Словакия могла бы стать местом для переговоров по Украине, если они состоятся, заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. "Словацкая "площадка" – с учетом позиции сегодняшней Братиславы – допустимый для нас вариант для организации переговоров, если дело до них дойдет", - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
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словакия, украина, россия, игорь братчиков
Словакия, Украина, Россия, Игорь Братчиков
Словакия может стать местом для переговоров по Украине, заявил посол России
Посол Братчиков: Словакия могла бы стать местом для переговоров по Украине