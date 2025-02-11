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Словакия может стать местом для переговоров по Украине, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2025
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06:29 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/slovakiya-1998528634.html
Словакия может стать местом для переговоров по Украине, заявил посол России
Словакия может стать местом для переговоров по Украине, заявил посол России - РИА Новости, 11.02.2025
Словакия может стать местом для переговоров по Украине, заявил посол России
Словакия могла бы стать местом для переговоров по Украине, если они состоятся, заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T06:29:00+03:00
2025-02-11T06:29:00+03:00
словакия
украина
россия
игорь братчиков
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Словакия могла бы стать местом для переговоров по Украине, если они состоятся, заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков. "Словацкая "площадка" – с учетом позиции сегодняшней Братиславы – допустимый для нас вариант для организации переговоров, если дело до них дойдет", - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
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словакия, украина, россия, игорь братчиков
Словакия, Украина, Россия, Игорь Братчиков
Словакия может стать местом для переговоров по Украине, заявил посол России

Посол Братчиков: Словакия могла бы стать местом для переговоров по Украине

© Фото : посольство РФ в СловакииИгорь Братчиков
Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : посольство РФ в Словакии
Игорь Братчиков. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Словакия могла бы стать местом для переговоров по Украине, если они состоятся, заявил РИА Новости посол РФ в Словакии Игорь Братчиков.
"Словацкая "площадка" – с учетом позиции сегодняшней Братиславы – допустимый для нас вариант для организации переговоров, если дело до них дойдет", - сказал Братчиков в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Словацкие чиновники тормозят диалог с Россией, заявил посол Братчиков
05:21
 
СловакияУкраинаРоссияИгорь Братчиков
 
 
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