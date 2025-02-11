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Словакия обвинила иностранные компании в поставках газа на Украину - РИА Новости, 11.02.2025
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14:01 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/slovakija-1998618093.html
Словакия обвинила иностранные компании в поставках газа на Украину
Словакия обвинила иностранные компании в поставках газа на Украину - РИА Новости, 11.02.2025
Словакия обвинила иностранные компании в поставках газа на Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:01:00+03:00
2025-02-11T14:01:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод. "Ожидаю признания от оппозиции за то, что несколько дней течет через реверсивную трубу в населенном пункте Вояны (на востоке республики - ред.) газ на Украину. Газ, без которого бы Украина замерзла… Поставщиками (этого газа - ред.) являются иностранные компании. Мы все же имеем моральное право размышлять о том, как остановить иностранные поставки в размере порядка 7,5 миллиона кубических метров газа в день. Эти иностранные поставки из Европы на Украину вызывают еще большее давление на цену газа", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Ранее словацкие СМИ сообщили, что с 6 февраля словацкий газопровод Вояны-Ужгород на востоке страны стал использоваться для поставок газа на Украину. Последние три года, как отмечает издание SITA, этот газопровод практически не использовался. Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что остановка Киевом транзита российского газа через украинскую территорию не только спровоцировала рост цен на этот вид топлива, но и создает проблемы самой Украине, объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Цены на нефть, Украина, Словакия, Европа, Роберт Фицо, В мире
Словакия обвинила иностранные компании в поставках газа на Украину

Фицо: иностранные компании поставляют Киеву газ, используя словацкий газопровод

© AP Photo / Petr David JosekРаботник словацкой газовой промышленности
Работник словацкой газовой промышленности - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Работник словацкой газовой промышленности. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что иностранные компании поставляют Украине газ, используя словацкий газопровод.
"Ожидаю признания от оппозиции за то, что несколько дней течет через реверсивную трубу в населенном пункте Вояны (на востоке республики - ред.) газ на Украину. Газ, без которого бы Украина замерзла… Поставщиками (этого газа - ред.) являются иностранные компании. Мы все же имеем моральное право размышлять о том, как остановить иностранные поставки в размере порядка 7,5 миллиона кубических метров газа в день. Эти иностранные поставки из Европы на Украину вызывают еще большее давление на цену газа", - сказал Фицо в ходе видеообращения, опубликованного в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Ранее словацкие СМИ сообщили, что с 6 февраля словацкий газопровод Вояны-Ужгород на востоке страны стал использоваться для поставок газа на Украину. Последние три года, как отмечает издание SITA, этот газопровод практически не использовался.
Ранее министр экономики Словакии Дениса Сакова говорила, что остановка Киевом транзита российского газа через украинскую территорию не только спровоцировала рост цен на этот вид топлива, но и создает проблемы самой Украине, объем газа в украинских хранилищах опустился до критического уровня.
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