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Чернышенко попросил проработать вопрос балансировки нагрузки на школьников - РИА Новости, 11.02.2025
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17:14 11.02.2025 (обновлено: 17:16 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/shkola-1998681034.html
Чернышенко попросил проработать вопрос балансировки нагрузки на школьников
Чернышенко попросил проработать вопрос балансировки нагрузки на школьников - РИА Новости, 11.02.2025
Чернышенко попросил проработать вопрос балансировки нагрузки на школьников
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил Минпросвещения и Российскую академию образования заняться вопросом балансировки нагрузки на школьников. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:14:00+03:00
2025-02-11T17:16:00+03:00
дмитрий чернышенко
образование - общество
россия
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил Минпросвещения и Российскую академию образования заняться вопросом балансировки нагрузки на школьников. "Я прошу Минпросвещения совместно с Российской академией образования проработать вопрос о балансировке такой нагрузки. Мы обязательно учтем это в мероприятиях стратегии", - сказал Чернышенко во время правительственного часа "О разработке стратегии развития образования в РФ" в Государственной Думе. Ранее он сообщал РИА Новости, что правительству известна проблема высокой нагрузки на школьников в стране, необходимо пересматривать федеральные образовательные стандарты.
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дмитрий чернышенко, образование - общество, россия
Дмитрий Чернышенко, Образование - Общество, Россия
Чернышенко попросил проработать вопрос балансировки нагрузки на школьников

Чернышенко попросил Минпросвещения и РАО о балансировке нагрузки на школьников

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил Минпросвещения и Российскую академию образования заняться вопросом балансировки нагрузки на школьников.
«
"Я прошу Минпросвещения совместно с Российской академией образования проработать вопрос о балансировке такой нагрузки. Мы обязательно учтем это в мероприятиях стратегии", - сказал Чернышенко во время правительственного часа "О разработке стратегии развития образования в РФ" в Государственной Думе.
Ранее он сообщал РИА Новости, что правительству известна проблема высокой нагрузки на школьников в стране, необходимо пересматривать федеральные образовательные стандарты.
Чернышенко: образовательные стандарты необходимо пересмотреть - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Чернышенко призвал пересмотреть образовательные стандарты
26 декабря 2024, 06:47
 
Дмитрий ЧернышенкоОбразование - ОбществоРоссия
 
 
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