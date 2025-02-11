https://ria.ru/20250211/shkola-1998681034.html

Чернышенко попросил проработать вопрос балансировки нагрузки на школьников

Чернышенко попросил проработать вопрос балансировки нагрузки на школьников - РИА Новости, 11.02.2025

Чернышенко попросил проработать вопрос балансировки нагрузки на школьников

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил Минпросвещения и Российскую академию образования заняться вопросом балансировки нагрузки на школьников. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:14:00+03:00

2025-02-11T17:14:00+03:00

2025-02-11T17:16:00+03:00

дмитрий чернышенко

образование - общество

россия

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко попросил Минпросвещения и Российскую академию образования заняться вопросом балансировки нагрузки на школьников. "Я прошу Минпросвещения совместно с Российской академией образования проработать вопрос о балансировке такой нагрузки. Мы обязательно учтем это в мероприятиях стратегии", - сказал Чернышенко во время правительственного часа "О разработке стратегии развития образования в РФ" в Государственной Думе. Ранее он сообщал РИА Новости, что правительству известна проблема высокой нагрузки на школьников в стране, необходимо пересматривать федеральные образовательные стандарты.

https://ria.ru/20241226/obrazovanie-1991359763.html

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Ольга Фомченкова

дмитрий чернышенко, образование - общество, россия