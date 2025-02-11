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В Севастополе перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 11.02.2025
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16:40 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/sevastopol-1998670182.html
В Севастополе перекрыли канал незаконной миграции
В Севастополе перекрыли канал незаконной миграции - РИА Новости, 11.02.2025
В Севастополе перекрыли канал незаконной миграции
Канал незаконной миграции, позволивший незаконно легализовать более 500 выходцев из Средней Азии, перекрыт в Севастополе, заведено уголовное дело в отношении... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:40:00+03:00
2025-02-11T16:40:00+03:00
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Канал незаконной миграции, позволивший незаконно легализовать более 500 выходцев из Средней Азии, перекрыт в Севастополе, заведено уголовное дело в отношении четырех организаторов преступной группы, сообщила пресс-служба регионального УФСБ. По данным следствия, в 2024 году гендиректор фирмы-подрядчика строительных работ в Севастопольском госуниверситете вместе со своим водителем, знакомым юристом и сотрудницей Гагаринского ОМВД организовали "липовые" миграционные документы и патенты группе выходцев из Средней Азии. В результате более 500 человек незаконно находились и работали на территории региона. "В отношении четверых членов преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
https://ria.ru/20241209/migranty-1988189225.html
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происшествия, средняя азия, севастополь, россия, севастопольский госуниверситет
Происшествия, Средняя Азия, Севастополь, Россия, Севастопольский госуниверситет
В Севастополе перекрыли канал незаконной миграции

ФСБ в Севастополе перекрыла канал незакноой миграции из Средней Азии

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Канал незаконной миграции, позволивший незаконно легализовать более 500 выходцев из Средней Азии, перекрыт в Севастополе, заведено уголовное дело в отношении четырех организаторов преступной группы, сообщила пресс-служба регионального УФСБ.
По данным следствия, в 2024 году гендиректор фирмы-подрядчика строительных работ в Севастопольском госуниверситете вместе со своим водителем, знакомым юристом и сотрудницей Гагаринского ОМВД организовали "липовые" миграционные документы и патенты группе выходцев из Средней Азии. В результате более 500 человек незаконно находились и работали на территории региона.
"В отношении четверых членов преступной группы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенная группой лиц по предварительному сговору")", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет.
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