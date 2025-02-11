https://ria.ru/20250211/russkie-1998666224.html

Кричавшая о ненависти к русским москвичка объяснила свое поведение срывом

Кричавшая о ненависти к русским москвичка объяснила свое поведение срывом - РИА Новости, 11.02.2025

Кричавшая о ненависти к русским москвичка объяснила свое поведение срывом

Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским, рассказала в суде, что была в состоянии нервного срыва, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:26:00+03:00

2025-02-11T16:26:00+03:00

2025-02-11T16:26:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Москвичка Яна Джоган, кричавшая о ненависти к русским, рассказала в суде, что была в состоянии нервного срыва, передает корреспондент РИА Новости из зала Кузьминского районного суда Москвы. "Сильный нервный срыв был", - сказала Джоган. Такое состояние она объяснила личными проблемами. Она рассказала, что была в квартире у подруги и употребила алкоголь. Джоган признала вину и заявила об искренних извинениях потерпевшему. Она также добавила, что наполовину является русской, уважает людей и их жизнь, а также положительно относится к СВО. Кроме того, она рассказала, что "игрушечный пистолет", которым она размахивала перед строителями, был куплен для самозащиты, а именно, для "запугивания", так как ранее обвиняемая подвергалась нападению. По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин. Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Джоган 37 лет, она уроженка Москвы, гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. По решению суда она содержится под стражей. Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.

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происшествия, москва, россия