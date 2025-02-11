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Посол Вьетнама рассказал о подготовке встреч с Россией

Посол Вьетнама рассказал о подготовке встреч с Россией - РИА Новости, 11.02.2025

Посол Вьетнама рассказал о подготовке встреч с Россией

Встречи на высшем уровне между Россией и Вьетнамом готовятся в 2025 году, заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой в ходе открытия фотовыставки,... РИА Новости, 11.02.2025

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россия

вьетнам

москва

владимир путин

михаил мишустин

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Встречи на высшем уровне между Россией и Вьетнамом готовятся в 2025 году, заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой в ходе открытия фотовыставки, посвященной 75-летию дипотношений с Москвой. "Последние визиты во Вьетнам президента России Владимира Путина и председателя правительства России Михаила Мишустина, а также визиты в Россию премьер-министра Вьетнама Фан Минь Тиня..., а также предстоящие визиты на высшем уровне в этом году показывают, что мы выбрали верный путь, что руководства и народы двух стран полны решимости все более углублять отношения стратегического партнёрства", - сказал дипломат. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва ожидает участия представителей руководства Вьетнама в празднованиях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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россия, вьетнам, москва, владимир путин, михаил мишустин, сергей лавров, политика