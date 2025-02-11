Посол Вьетнама рассказал о подготовке встреч с Россией
Посол Данг Минь Кхой: в 2025 году готовятся встречи на высшем уровне с Россией
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой на открытии выставки к 75-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. 11 февраля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой на открытии выставки к 75-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. 11 февраля 2025
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Встречи на высшем уровне между Россией и Вьетнамом готовятся в 2025 году, заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой в ходе открытия фотовыставки, посвященной 75-летию дипотношений с Москвой.
"Последние визиты во Вьетнам президента России Владимира Путина и председателя правительства России Михаила Мишустина, а также визиты в Россию премьер-министра Вьетнама Фан Минь Тиня..., а также предстоящие визиты на высшем уровне в этом году показывают, что мы выбрали верный путь, что руководства и народы двух стран полны решимости все более углублять отношения стратегического партнёрства", - сказал дипломат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва ожидает участия представителей руководства Вьетнама в празднованиях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Путин рассказал, что с теплотой вспоминает визит во Вьетнам
24 октября 2024, 23:48