Рейтинг@Mail.ru
Посол Вьетнама рассказал о подготовке встреч с Россией - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:34 11.02.2025 (обновлено: 13:31 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/rossija-1998592521.html
Посол Вьетнама рассказал о подготовке встреч с Россией
Посол Вьетнама рассказал о подготовке встреч с Россией - РИА Новости, 11.02.2025
Посол Вьетнама рассказал о подготовке встреч с Россией
Встречи на высшем уровне между Россией и Вьетнамом готовятся в 2025 году, заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой в ходе открытия фотовыставки,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T12:34:00+03:00
2025-02-11T13:31:00+03:00
россия
вьетнам
москва
владимир путин
михаил мишустин
сергей лавров
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998611407_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_afd7b42fca10f966321f5a9ab0d87712.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Встречи на высшем уровне между Россией и Вьетнамом готовятся в 2025 году, заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой в ходе открытия фотовыставки, посвященной 75-летию дипотношений с Москвой. "Последние визиты во Вьетнам президента России Владимира Путина и председателя правительства России Михаила Мишустина, а также визиты в Россию премьер-министра Вьетнама Фан Минь Тиня..., а также предстоящие визиты на высшем уровне в этом году показывают, что мы выбрали верный путь, что руководства и народы двух стран полны решимости все более углублять отношения стратегического партнёрства", - сказал дипломат. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва ожидает участия представителей руководства Вьетнама в празднованиях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
https://ria.ru/20241024/putin-1979934057.html
россия
вьетнам
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0b/1998611407_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_d6c54f4c9720b3db1da8e78b221521fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вьетнам, москва, владимир путин, михаил мишустин, сергей лавров, политика
Россия, Вьетнам, Москва, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Политика
Посол Вьетнама рассказал о подготовке встреч с Россией

Посол Данг Минь Кхой: в 2025 году готовятся встречи на высшем уровне с Россией

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой на открытии выставки к 75-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. 11 февраля 2025
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой на открытии выставки к 75-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. 11 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и чрезвычайный и полномочный посол Социалистической Республики Вьетнам в Российской Федерации Данг Минь Кхой на открытии выставки к 75-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Вьетнамом. 11 февраля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Встречи на высшем уровне между Россией и Вьетнамом готовятся в 2025 году, заявил посол Вьетнама в Москве Данг Минь Кхой в ходе открытия фотовыставки, посвященной 75-летию дипотношений с Москвой.
"Последние визиты во Вьетнам президента России Владимира Путина и председателя правительства России Михаила Мишустина, а также визиты в Россию премьер-министра Вьетнама Фан Минь Тиня..., а также предстоящие визиты на высшем уровне в этом году показывают, что мы выбрали верный путь, что руководства и народы двух стран полны решимости все более углублять отношения стратегического партнёрства", - сказал дипломат.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва ожидает участия представителей руководства Вьетнама в празднованиях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
Путин рассказал, что с теплотой вспоминает визит во Вьетнам
24 октября 2024, 23:48
 
РоссияВьетнамМоскваВладимир ПутинМихаил МишустинСергей ЛавровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала