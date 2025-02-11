https://ria.ru/20250211/rosaviatsiya-1998563143.html

В Кирове сняли ограничения в аэропорту

В Кирове сняли ограничения в аэропорту - РИА Новости, 11.02.2025

В Кирове сняли ограничения в аэропорту

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.02.2025

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киров

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

общество

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация."В аэропорту Киров (Победилово) в 09:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщило ведомство.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

https://ria.ru/20250211/aeroport-1998536767.html

киров

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киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество