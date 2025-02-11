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В Кирове сняли ограничения в аэропорту - РИА Новости, 11.02.2025
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10:51 11.02.2025 (обновлено: 10:59 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/rosaviatsiya-1998563143.html
В Кирове сняли ограничения в аэропорту
В Кирове сняли ограничения в аэропорту - РИА Новости, 11.02.2025
В Кирове сняли ограничения в аэропорту
Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:51:00+03:00
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киров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация."В аэропорту Киров (Победилово) в 09:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщило ведомство.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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киров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество
Киров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество
В Кирове сняли ограничения в аэропорту

Росавиация: в Кирове сняли ограничения в аэропорту

© Фото : правительство Кировской областиАэропорт "Победилово"
Аэропорт Победилово - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : правительство Кировской области
Аэропорт "Победилово". Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Кирова, сообщила Росавиация.
"В аэропорту Киров (Победилово) в 09:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сообщило ведомство.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
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КировФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Общество
 
 
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