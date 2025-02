Соцсеть X заблокировала аккаунт шоу ведущего Раттанси, выходившего на RT

https://ria.ru/20250211/rattansi-1998673798.html

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Соцсеть X американского предпринимателя Илона Маска заблокировала аккаунт шоу Going Underground известного журналиста и телеведущего Афшина Раттанси, которое выходит в эфир на RT дважды в неделю, заявили РИА Новости в продакшене Going Underground в ОАЭ. Ранее телеканал RT сообщил в своем Telegram-канале "RT на русском" о блокировке аккаунта "RT India" в соцсети X после публикации репортажа об участии российского истребителя Су-57 в выставке Aero India, проходящей в Бангалоре. Официальная причина - якобы владельцы страницы "выдавали себя за другое лицо". В "RT India" это назвали абсурдом и проявлением недальновидности со стороны соцсети. RT в своем аккаунте в X попросил владельца соцсети Илона Маска разобраться в ситуации, а также выразил надежду на то, что эта досадная ошибка будет исправлена. При попытке перехода на страницу шоу в соцсети высвечивается надпись "Действие учетной записи приостановлено". "Вслед за RT India Twitter (бывшее название соцсети X – ред.) заблокировал аккаунт шоу Going Underground, которое выходит в эфир на RT. Официальная причина: неаутентичное поведение. Что послужило реальной причиной, мы не знаем, но через несколько минут после запрета администратору пришло письмо, в котором говорилось, что один из постов был запрещен на территории ЕС", - рассказали представители Going Underground. Отмечается, что речь идет о публикации с прошлогодним сюжетом о природных ресурсах, которые находятся в секторе Газа. Пост нашел живой отклик в американских соцсетях, в частности, его использовал известный артист Джимми Дор. Сам Раттанси попросил в своем аккаунте предпринимателя Илона Маска и главного исполнительного директора соцсети Линду Яккарино "исправить" сложившуюся ситуацию. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT якобы во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

2025

