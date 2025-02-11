https://ria.ru/20250211/ranenie-1998617162.html

Курские военные будут получать выплаты за каждое ранение, сообщил Хинштейн

Курские военные будут получать выплаты за каждое ранение, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 11.02.2025

Курские военные будут получать выплаты за каждое ранение, сообщил Хинштейн

Участники специальной военной операции из Курской области будут получать региональные выплаты за каждое ранение, также упрощается процесс получения помощи,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:57:00+03:00

2025-02-11T13:57:00+03:00

2025-02-11T13:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

александр хинштейн

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КУРСК, 11 фев – РИА Новости. Участники специальной военной операции из Курской области будут получать региональные выплаты за каждое ранение, также упрощается процесс получения помощи, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале врио губернатора региона пояснил, что недавно он встречался с социальными координаторами Фонда "Защитники Отечества", которые сообщили, что для получения региональной выплаты за ранение куряне должны предоставлять справку из воинской части. "При том, что у них на руках уже есть заключение ВВК (военно-врачебной комиссии - ред.), где зафиксированы обстоятельства ранения. Это создавало для людей массу неудобств", - добавил он. По словам Хинштейна, "несправедливость по отношению к участникам СВО" устранена. "Кроме того, раньше выплата предоставлялась только один раз, независимо от количества ранений. Теперь выплата будет идти за каждое ранение. Также военнослужащим больше не нужно предоставлять справку об участии в СВО - это упрощает процесс получения помощи. Соответствующие изменения в постановление областной администрации внесены", - написал Хинштейн. Уточняется, что первые выплаты за повторные ранения уже произведены. Ранее Александр Хинштейн сообщал, что на встрече с социальными координаторами фонда "Защитники Отечества" он устроил "очную ставку" по телефону врио министра соцобеспечения региона Татьяне Сукноваловой после рассказа сотрудников фонда о неудобной системе получения региональной выплаты за ранение. По словам Хинштейна, его возмутило, что для получения региональной выплаты за ранение куряне должны предоставлять справку из воинской части при наличии "на руках" заключения ВВК, где зафиксированы обстоятельства ранения. Он сообщал, что дал поручение срочно подготовить изменения в постановление.

https://ria.ru/20241223/svo-1990865298.html

https://ria.ru/20250208/khinshteyn-1998187777.html

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курская область, александр хинштейн