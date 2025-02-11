Рейтинг@Mail.ru
Курские военные будут получать выплаты за каждое ранение, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:57 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ranenie-1998617162.html
Курские военные будут получать выплаты за каждое ранение, сообщил Хинштейн
Курские военные будут получать выплаты за каждое ранение, сообщил Хинштейн - РИА Новости, 11.02.2025
Курские военные будут получать выплаты за каждое ранение, сообщил Хинштейн
Участники специальной военной операции из Курской области будут получать региональные выплаты за каждое ранение, также упрощается процесс получения помощи,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:57:00+03:00
2025-02-11T13:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
александр хинштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b8de955ae48f5559bfbacd7b6a98c79c.jpg
КУРСК, 11 фев – РИА Новости. Участники специальной военной операции из Курской области будут получать региональные выплаты за каждое ранение, также упрощается процесс получения помощи, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В своем Telegram-канале врио губернатора региона пояснил, что недавно он встречался с социальными координаторами Фонда "Защитники Отечества", которые сообщили, что для получения региональной выплаты за ранение куряне должны предоставлять справку из воинской части. "При том, что у них на руках уже есть заключение ВВК (военно-врачебной комиссии - ред.), где зафиксированы обстоятельства ранения. Это создавало для людей массу неудобств", - добавил он. По словам Хинштейна, "несправедливость по отношению к участникам СВО" устранена. "Кроме того, раньше выплата предоставлялась только один раз, независимо от количества ранений. Теперь выплата будет идти за каждое ранение. Также военнослужащим больше не нужно предоставлять справку об участии в СВО - это упрощает процесс получения помощи. Соответствующие изменения в постановление областной администрации внесены", - написал Хинштейн. Уточняется, что первые выплаты за повторные ранения уже произведены. Ранее Александр Хинштейн сообщал, что на встрече с социальными координаторами фонда "Защитники Отечества" он устроил "очную ставку" по телефону врио министра соцобеспечения региона Татьяне Сукноваловой после рассказа сотрудников фонда о неудобной системе получения региональной выплаты за ранение. По словам Хинштейна, его возмутило, что для получения региональной выплаты за ранение куряне должны предоставлять справку из воинской части при наличии "на руках" заключения ВВК, где зафиксированы обстоятельства ранения. Он сообщал, что дал поручение срочно подготовить изменения в постановление.
https://ria.ru/20241223/svo-1990865298.html
https://ria.ru/20250208/khinshteyn-1998187777.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/03/1996962692_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fe6e6735563af1a6ee339696b5f4d71a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, александр хинштейн
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Александр Хинштейн
Курские военные будут получать выплаты за каждое ранение, сообщил Хинштейн

Хинштейн: участники СВО из Курской области получат выплаты за каждое ранение

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в Курской области
Военнослужащие ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 11 фев – РИА Новости. Участники специальной военной операции из Курской области будут получать региональные выплаты за каждое ранение, также упрощается процесс получения помощи, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
В своем Telegram-канале врио губернатора региона пояснил, что недавно он встречался с социальными координаторами Фонда "Защитники Отечества", которые сообщили, что для получения региональной выплаты за ранение куряне должны предоставлять справку из воинской части.
Реактивная система залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Военные в приграничье будут получать выплаты наравне с участниками СВО
23 декабря 2024, 17:31
"При том, что у них на руках уже есть заключение ВВК (военно-врачебной комиссии - ред.), где зафиксированы обстоятельства ранения. Это создавало для людей массу неудобств", - добавил он.
По словам Хинштейна, "несправедливость по отношению к участникам СВО" устранена.
"Кроме того, раньше выплата предоставлялась только один раз, независимо от количества ранений. Теперь выплата будет идти за каждое ранение. Также военнослужащим больше не нужно предоставлять справку об участии в СВО - это упрощает процесс получения помощи. Соответствующие изменения в постановление областной администрации внесены", - написал Хинштейн.
Уточняется, что первые выплаты за повторные ранения уже произведены.
Ранее Александр Хинштейн сообщал, что на встрече с социальными координаторами фонда "Защитники Отечества" он устроил "очную ставку" по телефону врио министра соцобеспечения региона Татьяне Сукноваловой после рассказа сотрудников фонда о неудобной системе получения региональной выплаты за ранение. По словам Хинштейна, его возмутило, что для получения региональной выплаты за ранение куряне должны предоставлять справку из воинской части при наличии "на руках" заключения ВВК, где зафиксированы обстоятельства ранения. Он сообщал, что дал поручение срочно подготовить изменения в постановление.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 08.02.2025
Хинштейн назвал ситуацию с бюджетом Курской области очень плохой
8 февраля, 19:50
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлександр Хинштейн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала