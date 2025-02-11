https://ria.ru/20250211/rada-1998698578.html

Силовая мобилизация заставляет украинцев бежать из страны, заявили в Раде

Силовая мобилизация заставляет украинцев бежать из страны, заявили в Раде - РИА Новости, 11.02.2025

Силовая мобилизация заставляет украинцев бежать из страны, заявили в Раде

Силовая мобилизация и запрет на выезд с Украины для ряда категорий граждан заставляют украинцев бежать из страны, считает депутат Верховной рады Георгий... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:03:00+03:00

2025-02-11T18:03:00+03:00

2025-02-11T18:03:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Силовая мобилизация и запрет на выезд с Украины для ряда категорий граждан заставляют украинцев бежать из страны, считает депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. "Выезжают украинцы с Украины или бегут иногда, или не возвращаются в Украину по двум причинам: закрытые границы, которые отталкивают людей от возвращения и стимулируют бежать из страны, и насильственная мобилизация", - сказал Мазурашу в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. Мазурашу в конце ноября 2024 года сравнил военное руководство Украины с рабовладельцами, комментируя продолжающуюся в стране силовую мобилизацию. Глава всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник 7 февраля заявил, что порядка 1,5 миллиона детей выехали с Украины за границу, потому что там есть перспективы качественного образования и заработка в 10 раз больше, чем на родине. Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20241228/mobilizatsiya-1991859341.html

https://ria.ru/20250210/bezhentsy-1998443301.html

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в мире, украина, элла либанова, владимир зеленский, верховная рада украины