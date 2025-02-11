Силовая мобилизация заставляет украинцев бежать из страны, заявили в Раде
Депутат Рады Мазурашу: силовая мобилизация заставляет украинцев бежать из страны
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Силовая мобилизация и запрет на выезд с Украины для ряда категорий граждан заставляют украинцев бежать из страны, считает депутат Верховной рады Георгий Мазурашу.
"Выезжают украинцы с Украины или бегут иногда, или не возвращаются в Украину по двум причинам: закрытые границы, которые отталкивают людей от возвращения и стимулируют бежать из страны, и насильственная мобилизация", - сказал Мазурашу в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
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Мазурашу в конце ноября 2024 года сравнил военное руководство Украины с рабовладельцами, комментируя продолжающуюся в стране силовую мобилизацию.
Глава всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник 7 февраля заявил, что порядка 1,5 миллиона детей выехали с Украины за границу, потому что там есть перспективы качественного образования и заработка в 10 раз больше, чем на родине.
Ранее директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова заявила, что население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Украине удастся вернуть не более половины граждан, выехавших из страны.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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