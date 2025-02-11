https://ria.ru/20250211/pvo-1998641624.html

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 11.02.2025

Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:06:00+03:00

2025-02-11T15:06:00+03:00

2025-02-11T15:10:00+03:00

безопасность

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. В Белгородском районе в селе Репное в одном частном домовладении повреждена кровля. Информации о пострадавших и других повреждениях на данный момент не поступило", - написал Гладков.Он подчеркнул, что все оперативные службы работают на местах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

белгород

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, белгородский район, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, россия