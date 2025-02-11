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Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 11.02.2025
Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:06:00+03:00
2025-02-11T15:06:00+03:00
2025-02-11T15:10:00+03:00
безопасность
специальная военная операция на украине
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбиты несколько воздушных целей. В Белгородском районе в селе Репное в одном частном домовладении повреждена кровля. Информации о пострадавших и других повреждениях на данный момент не поступило", - написал Гладков.Он подчеркнул, что все оперативные службы работают на местах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Гладков: ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и районом