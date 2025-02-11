https://ria.ru/20250211/putin-1998541648.html

Путин поздравил Дальневосточное училище имени Рокоссовского с 85-летием

Путин поздравил Дальневосточное училище имени Рокоссовского с 85-летием - РИА Новости, 11.02.2025

Путин поздравил Дальневосточное училище имени Рокоссовского с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием коллектив Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:23:00+03:00

2025-02-11T09:23:00+03:00

2025-02-11T09:23:00+03:00

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995356066_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_21c5052b9c8ea582d636487324a5e3f8.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием коллектив Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза Рокоссовского, отметив, что вуз внёс весомый вклад в подготовку квалифицированных офицерских кадров и воспитал целую плеяду блестящих профессионалов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с 85-летием Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского. С момента своего создания в 1940 году ваш вуз многое сделал для развития системы отечественного высшего военного образования, внёс весомый вклад в подготовку квалифицированных офицерских кадров, воспитал целую плеяду блестящих профессионалов, вписавших немало ярких страниц в легендарную ратную историю Родины", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что гордость училища – его педагоги и выпускники, которые мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в послевоенный период выполняли сложные боевые задачи в горячих точках, а в наши дни героически сражаются в ходе специальной военной операции, защищают свободу и безопасность России и нашего народа. Также президент отметил, что сегодня училище – один из важных, ключевых образовательных центров Сухопутных войск. В его стенах работает сильный профессорско-преподавательский состав, грамотные командиры, имеющие реальный боевой опыт. В училище используются самые современные технологии и методы обучения, активно внедряется инновационная учебно-материальная база. "Уверен, что коллектив вуза будет и впредь добросовестно трудиться, а его воспитанники – показывать примеры компетентности, верности воинскому долгу и присяге. Желаю вам здоровья и успехов в службе на благо Родины", - резюмировал Путин.

https://ria.ru/20250208/putin-1998174903.html

https://ria.ru/20250206/putin-1997811445.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество