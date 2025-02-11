https://ria.ru/20250211/putin-1998541648.html
Путин поздравил Дальневосточное училище имени Рокоссовского с 85-летием
Путин поздравил Дальневосточное училище имени Рокоссовского с 85-летием - РИА Новости, 11.02.2025
Путин поздравил Дальневосточное училище имени Рокоссовского с 85-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием коллектив Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:23:00+03:00
2025-02-11T09:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием коллектив Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза Рокоссовского, отметив, что вуз внёс весомый вклад в подготовку квалифицированных офицерских кадров и воспитал целую плеяду блестящих профессионалов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с 85-летием Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского. С момента своего создания в 1940 году ваш вуз многое сделал для развития системы отечественного высшего военного образования, внёс весомый вклад в подготовку квалифицированных офицерских кадров, воспитал целую плеяду блестящих профессионалов, вписавших немало ярких страниц в легендарную ратную историю Родины", - говорится в телеграмме. Путин отметил, что гордость училища – его педагоги и выпускники, которые мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в послевоенный период выполняли сложные боевые задачи в горячих точках, а в наши дни героически сражаются в ходе специальной военной операции, защищают свободу и безопасность России и нашего народа. Также президент отметил, что сегодня училище – один из важных, ключевых образовательных центров Сухопутных войск. В его стенах работает сильный профессорско-преподавательский состав, грамотные командиры, имеющие реальный боевой опыт. В училище используются самые современные технологии и методы обучения, активно внедряется инновационная учебно-материальная база. "Уверен, что коллектив вуза будет и впредь добросовестно трудиться, а его воспитанники – показывать примеры компетентности, верности воинскому долгу и присяге. Желаю вам здоровья и успехов в службе на благо Родины", - резюмировал Путин.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин поздравил Дальневосточное училище имени Рокоссовского с 85-летием
Путин: Дальневосточное общевойсковое училище внесло вклад в подготовку кадров
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием коллектив Дальневосточного высшего общевойскового командного ордена Жукова училища имени Маршала Советского Союза Рокоссовского, отметив, что вуз внёс весомый вклад в подготовку квалифицированных офицерских кадров и воспитал целую плеяду блестящих профессионалов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с 85-летием Дальневосточного высшего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза К.К.Рокоссовского. С момента своего создания в 1940 году ваш вуз многое сделал для развития системы отечественного высшего военного образования, внёс весомый вклад в подготовку квалифицированных офицерских кадров, воспитал целую плеяду блестящих профессионалов, вписавших немало ярких страниц в легендарную ратную историю Родины", - говорится в телеграмме.
Путин
отметил, что гордость училища – его педагоги и выпускники, которые мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, в послевоенный период выполняли сложные боевые задачи в горячих точках, а в наши дни героически сражаются в ходе специальной военной операции, защищают свободу и безопасность России
и нашего народа.
Также президент отметил, что сегодня училище – один из важных, ключевых образовательных центров Сухопутных войск. В его стенах работает сильный профессорско-преподавательский состав, грамотные командиры, имеющие реальный боевой опыт. В училище используются самые современные технологии и методы обучения, активно внедряется инновационная учебно-материальная база.
"Уверен, что коллектив вуза будет и впредь добросовестно трудиться, а его воспитанники – показывать примеры компетентности, верности воинскому долгу и присяге. Желаю вам здоровья и успехов в службе на благо Родины", - резюмировал Путин.