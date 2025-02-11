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Мир замер в ожидании Белого брата. Пророчество индейцев напугало Вашингтон - РИА Новости, 11.02.2025
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Мир замер в ожидании Белого брата. Пророчество индейцев напугало Вашингтон
Мир замер в ожидании Белого брата. Пророчество индейцев напугало Вашингтон - РИА Новости, 11.02.2025
Мир замер в ожидании Белого брата. Пророчество индейцев напугало Вашингтон
Некогда индейцы Хопи безраздельно властвовали на бескрайних южных широтах Дикого Запада. Ведали о прошлом, настоящем и будущем. С помощью тайных знаний они... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T08:00:00+03:00
2025-02-11T08:00:00+03:00
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дональд трамп
оон
аризона
америка
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Некогда индейцы Хопи безраздельно властвовали на бескрайних южных широтах Дикого Запада. Ведали о прошлом, настоящем и будущем. С помощью тайных знаний они пытались предупредить мир о грядущей катастрофе. Но, кажется, человечество поняло это слишком поздно.Единственные достойныеСегодня индейцев Хопи осталось всего пара десятков тысяч. Они проживают в резервации в штате Аризона. Этот древний народ сам не помнит, когда точно заселил степи американского Юга. Сохранилось лишь предание.Когда-то давно людей во всем мире настигла ужасная катастрофа. Всю землю вдруг поглотила вода. Могущественные боги решили спасти лишь один народ – не погрязший в пороках и чистый, как душа младенца.Небожители спустились на землю и выбрали то самое индейское племя. Люди там были милосердны, отрицали насилие и презирали всякую вражду.Тогда боги нарекли этот народ "Хопи", что в переводе означало "мирные люди". И стали небесными наставниками индейцев. Обучили местных старейшин – шаманов – как с помощью замысловатых ритуалов оградить человечество от бед, вызвать погоду и прозревать будущее.Кроме того, как гласят местные легенды, боги подарили Хопи каменные скрижали. С их помощью можно читать судьбу как конкретного человека, так и мира в целом. До сих пор загадочные артефакты никто не видел. Но одно можно сказать наверняка: если они и существуют, то уж точно работают.Все знали напередПодтверждение тому – предсказания Хопи, которых те сделали немало за прошедшие века. И все, что называется, в десятку.У индейцев из Аризоны нет понятий "прошлое", "настоящее" и "будущее". Поэтому на таинственных скрижалях боги якобы сразу записали всю историю человечества. Шаману лишь нужно каждый год сверяться со звездами – чтобы точнее проинтерпретировать волю неба.Так, в начале XX века жрец возвестил соплеменникам: "Грядет то, что повторится. Гром грянет далеко. Но отголоски бури докатятся и до наших мирных берегов".Спустя годы нетрудно понять, о чем говорил жрец. США, хоть и находились от эпицентра двух мировых войн на приличном расстоянии, все же поучаствовали в обеих. Пусть и недолго.После этого, гласит индейское предание, "под палящим солнцем с неба упадет большая серая тыква, от нее загорится земля и море". И после того "на востоке соберутся все вожди, что власть имеют, и будут править совместно".На исходе войны одно за другим произошли два судьбоносных для США и мира события. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и создание ООН. Оба они легко угадываются в словах шаманов.Когда две птицы столкнутсяОсобое внимание Хопи обратили на себя в конце XX века. На рубеже 1980 – 1990-х в США то и дело твердили о новом пророчестве индейцев.Дескать новый век – Хопи называли его "отсчетом нового времени", – начнется "когда две птицы в небе столкнутся" и "многие жертвы принесет та встреча". Вот и пойми краснокожих после подобных речей.Быть может, речь идет о самолете. Да, бывают случаи, когда птица попадает в турбину. Но они редко заканчиваются крушением. Можно представить и вовсе невообразимое – два судна по неясным причинам столкнулись в воздухе. Но ведь есть диспетчеры – чтобы не допустить подобного.Вероятно, до 11 сентября 2001-го никто и представить не мог, о чем именно предупреждали Хопи. А когда рухнули башни-близнецы и небо над Манхэттеном заволокло гигантское облако пепла, все стало ясно.Как оказалось, на скрижалях Хопи был записан и другой день – когда воды вокруг Америки "при свете дня потемнеют, как ночью" и "всякая тварь погибнет в них".Предсказание сбылось в апреле 2010-го. На нефтяном месторождении Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошла крупнейшая на сегодняшний день техногенная катастрофа. В течение нескольких месяцев в океан попало около 800 000 кубометров нефти.В рекордных количествах гибли дельфины и другие морские обитатели, птицы. У некоторых видов рыб на протяжении нескольких поколений прослеживалась мутация внутренних органов.Последний шансЛюбопытно, что на этом злоключения США не закончатся. Если верить пророчествам Хопи, в ближайшие десятилетия человечество ждет "глобальная чистка". Ведь боги разочарованы таким количеством людей, нисколько не заботящихся о своей душе.Наказанием, как и тысячелетия назад, станет нечто вроде всемирного потопа: с севера потечет великая вода, реки выйдут из берегов, сотни городов уйдут под воду. Уж не глобальное потепление ли та самая "вода с севера"?В конце 2024-го климатологи сделали ужасающий прогноз: есть риск, что Арктика в ближайшие 20 лет полностью освободится ото льда. Излишне говорить, какими последствиями это чревато для планеты, в том числе – для богом хранимых Штатов.Город небоскребов, Нью-Йорк, уже давно служит для ученых лакмусовой бумажкой. Каждый год мегаполис погружается в воду приблизительно на 2 -3 миллиметра.Не потому ли Дональд Трамп первой десяткой своих указов решил вернуть Америку к истоку – к тем нравственным ценностям, на которых она возникла? Новоиспеченный лидер США декларировал: отныне государство признает только два пола; трансгендерам нет доступа к женским видам спорта и так далее.Не исключено, что Трамп осведомлен о страшном будущем, что предрекли Хопи Америке. Однако индейцы спешат успокоить: есть еще шанс на спасение. Согласно одной легенде, в последние дни, когда мир будет снедаем разгулом стихии, явится… Белый брат.Так Хопи называли своего мифического прародителя – великого и мудрого правителя, которому народ был обязан своим благочестием и духовной чистотой. В предании говорится, что он придет после долгого странствия из далеких холодных земель. И принесет с собой "новый закон".Вряд ли на роль Белого брата могут претендовать Канада с ее либеральным курсом Трюдо или же Швеция и Норвегия – с их политикой "родитель №1 и родитель №2". Так откуда придет в мир спасительное учение? – Ответ напрашивается сам собой.
сша
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сша, дональд трамп, оон, аризона, америка
США, Дональд Трамп, ООН, Аризона, Америка

Мир замер в ожидании Белого брата. Пророчество индейцев напугало Вашингтон

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне
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Некогда индейцы Хопи безраздельно властвовали на бескрайних южных широтах Дикого Запада. Ведали о прошлом, настоящем и будущем. С помощью тайных знаний они пытались предупредить мир о грядущей катастрофе. Но, кажется, человечество поняло это слишком поздно.

Единственные достойные

Сегодня индейцев Хопи осталось всего пара десятков тысяч. Они проживают в резервации в штате Аризона. Этот древний народ сам не помнит, когда точно заселил степи американского Юга. Сохранилось лишь предание.
© public domainИндейцы
Индейцы - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© public domain
Индейцы
Когда-то давно людей во всем мире настигла ужасная катастрофа. Всю землю вдруг поглотила вода. Могущественные боги решили спасти лишь один народ – не погрязший в пороках и чистый, как душа младенца.
Небожители спустились на землю и выбрали то самое индейское племя. Люди там были милосердны, отрицали насилие и презирали всякую вражду.
Тогда боги нарекли этот народ "Хопи", что в переводе означало "мирные люди". И стали небесными наставниками индейцев. Обучили местных старейшин – шаманов – как с помощью замысловатых ритуалов оградить человечество от бед, вызвать погоду и прозревать будущее.
Кроме того, как гласят местные легенды, боги подарили Хопи каменные скрижали. С их помощью можно читать судьбу как конкретного человека, так и мира в целом. До сих пор загадочные артефакты никто не видел. Но одно можно сказать наверняка: если они и существуют, то уж точно работают.
© Public domainТанец женщин хопи, 1879 год, Ораиби, Аризона
Танец женщин хопи, 1879 год, Ораиби, Аризона - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Public domain
Танец женщин хопи, 1879 год, Ораиби, Аризона

Все знали наперед

Подтверждение тому – предсказания Хопи, которых те сделали немало за прошедшие века. И все, что называется, в десятку.
У индейцев из Аризоны нет понятий "прошлое", "настоящее" и "будущее". Поэтому на таинственных скрижалях боги якобы сразу записали всю историю человечества. Шаману лишь нужно каждый год сверяться со звездами – чтобы точнее проинтерпретировать волю неба.
Так, в начале XX века жрец возвестил соплеменникам: "Грядет то, что повторится. Гром грянет далеко. Но отголоски бури докатятся и до наших мирных берегов".
Спустя годы нетрудно понять, о чем говорил жрец. США, хоть и находились от эпицентра двух мировых войн на приличном расстоянии, все же поучаствовали в обеих. Пусть и недолго.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГенеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / POOL
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Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
После этого, гласит индейское предание, "под палящим солнцем с неба упадет большая серая тыква, от нее загорится земля и море". И после того "на востоке соберутся все вожди, что власть имеют, и будут править совместно".
На исходе войны одно за другим произошли два судьбоносных для США и мира события. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и создание ООН. Оба они легко угадываются в словах шаманов.

Когда две птицы столкнутся

Особое внимание Хопи обратили на себя в конце XX века. На рубеже 1980 – 1990-х в США то и дело твердили о новом пророчестве индейцев.
Дескать новый век – Хопи называли его "отсчетом нового времени", – начнется "когда две птицы в небе столкнутся" и "многие жертвы принесет та встреча". Вот и пойми краснокожих после подобных речей.
© AP Photo / Chao Soi CheongТеракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Chao Soi Cheong
Теракт 11 сентября 2001 в Нью-Йорке
Быть может, речь идет о самолете. Да, бывают случаи, когда птица попадает в турбину. Но они редко заканчиваются крушением. Можно представить и вовсе невообразимое – два судна по неясным причинам столкнулись в воздухе. Но ведь есть диспетчеры – чтобы не допустить подобного.
Вероятно, до 11 сентября 2001-го никто и представить не мог, о чем именно предупреждали Хопи. А когда рухнули башни-близнецы и небо над Манхэттеном заволокло гигантское облако пепла, все стало ясно.
Как оказалось, на скрижалях Хопи был записан и другой день – когда воды вокруг Америки "при свете дня потемнеют, как ночью" и "всякая тварь погибнет в них".
Предсказание сбылось в апреле 2010-го. На нефтяном месторождении Deepwater Horizon в Мексиканском заливе произошла крупнейшая на сегодняшний день техногенная катастрофа. В течение нескольких месяцев в океан попало около 800 000 кубометров нефти.
© Deepwater Horizon Response Joint Information CenterОчистка от нефти побережья Мексиканского залива
Очистка от нефти побережья Мексиканского залива - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Deepwater Horizon Response Joint Information Center
Очистка от нефти побережья Мексиканского залива
В рекордных количествах гибли дельфины и другие морские обитатели, птицы. У некоторых видов рыб на протяжении нескольких поколений прослеживалась мутация внутренних органов.

Последний шанс

Любопытно, что на этом злоключения США не закончатся. Если верить пророчествам Хопи, в ближайшие десятилетия человечество ждет "глобальная чистка". Ведь боги разочарованы таким количеством людей, нисколько не заботящихся о своей душе.
Наказанием, как и тысячелетия назад, станет нечто вроде всемирного потопа: с севера потечет великая вода, реки выйдут из берегов, сотни городов уйдут под воду. Уж не глобальное потепление ли та самая "вода с севера"?
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп
В конце 2024-го климатологи сделали ужасающий прогноз: есть риск, что Арктика в ближайшие 20 лет полностью освободится ото льда. Излишне говорить, какими последствиями это чревато для планеты, в том числе – для богом хранимых Штатов.
Город небоскребов, Нью-Йорк, уже давно служит для ученых лакмусовой бумажкой. Каждый год мегаполис погружается в воду приблизительно на 2 -3 миллиметра.
Не потому ли Дональд Трамп первой десяткой своих указов решил вернуть Америку к истоку – к тем нравственным ценностям, на которых она возникла? Новоиспеченный лидер США декларировал: отныне государство признает только два пола; трансгендерам нет доступа к женским видам спорта и так далее.
© Depositphotos.com / MpprivГлобальное потепление на 1,5 градуса
Глобальное потепление на 1,5 градуса - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© Depositphotos.com / Mppriv
Глобальное потепление на 1,5 градуса
Не исключено, что Трамп осведомлен о страшном будущем, что предрекли Хопи Америке. Однако индейцы спешат успокоить: есть еще шанс на спасение. Согласно одной легенде, в последние дни, когда мир будет снедаем разгулом стихии, явится… Белый брат.
Так Хопи называли своего мифического прародителя – великого и мудрого правителя, которому народ был обязан своим благочестием и духовной чистотой. В предании говорится, что он придет после долгого странствия из далеких холодных земель. И принесет с собой "новый закон".
Вряд ли на роль Белого брата могут претендовать Канада с ее либеральным курсом Трюдо или же Швеция и Норвегия – с их политикой "родитель №1 и родитель №2". Так откуда придет в мир спасительное учение? – Ответ напрашивается сам собой.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018 - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки. 16 июля 2018
 
СШАДональд ТрампООНАризонаАмерика
 
 
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