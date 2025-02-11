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Молдавия закупила 26,5 миллиона кубометров газа для Приднестровья - РИА Новости, 11.02.2025
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20:03 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/pridnestrove-1998718967.html
Молдавия закупила 26,5 миллиона кубометров газа для Приднестровья
Молдавия закупила 26,5 миллиона кубометров газа для Приднестровья - РИА Новости, 11.02.2025
Молдавия закупила 26,5 миллиона кубометров газа для Приднестровья
Молдавская компания Energocom сообщила во вторник, что закупила 26,5 миллиона кубометров газа для Приднестровья за счет гранта от Европейского союза. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T20:03:00+03:00
2025-02-11T20:03:00+03:00
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
евросоюз
газпром
транзит газа через украину
в мире
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Молдавская компания Energocom сообщила во вторник, что закупила 26,5 миллиона кубометров газа для Приднестровья за счет гранта от Европейского союза. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа в ПМР займется венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG. "Energocom закупил около 26,5 миллионов кубометров природного газа для поставок в Приднестровский регион из гранта в размере 20 миллионов евро, предоставленного Европейским Союзом", - сообщила компания на своей странице в соцсети Facebook*.Закупка газа осуществлялась с 1 по 10 февраля в соответствии с заявками "Тираспольтрансгаза" и распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сделки по покупке проводились на фондовых биржах Румынии и Болгарии, а цена покупки составила около 57 евро/МВт.ч или почти 600 евро за тысячу кубометров газа. "К покупной цене добавляются регулирующие сборы, другие налоги, а также расходы на логистику и транспортировку, которые в некоторых случаях могут достигать почти 25% от стоимости покупки. Двадцать миллионов евро, выделенные восточным районам из экстренного гранта, предоставленного Европейским союзом Республике Молдова, были полностью использованы на закупку газа", - подчеркнули в компании. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, евросоюз, газпром, транзит газа через украину, в мире
Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Евросоюз, Газпром, транзит газа через Украину, В мире
Молдавия закупила 26,5 миллиона кубометров газа для Приднестровья

Energocom закупил 26,5 миллиона кубометров газа для ПМР за счет гранта ЕС

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
Компрессорная станция компании Тираспольтрансгаз в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Компрессорная станция компании "Тираспольтрансгаз" в Приднестровье
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КИШИНЕВ, 11 фев - РИА Новости. Молдавская компания Energocom сообщила во вторник, что закупила 26,5 миллиона кубометров газа для Приднестровья за счет гранта от Европейского союза.
Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии одобрила выделение 20 миллионов евро из гранта ЕС на закупку газа для Приднестровья в период с 1 по 10 февраля. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Коc заявила, что Европейский союз готов выделить еще 60 миллионов евро на преодоление энергетического кризиса в Приднестровье, однако власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики впоследствии от этого предложения отказались. Вместо этого поставкой газа в ПМР займется венгерская компания MET Gas and Energy Marketing AG.
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"Energocom закупил около 26,5 миллионов кубометров природного газа для поставок в Приднестровский регион из гранта в размере 20 миллионов евро, предоставленного Европейским Союзом", - сообщила компания на своей странице в соцсети Facebook*.
Закупка газа осуществлялась с 1 по 10 февраля в соответствии с заявками "Тираспольтрансгаза" и распоряжением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Сделки по покупке проводились на фондовых биржах Румынии и Болгарии, а цена покупки составила около 57 евро/МВт.ч или почти 600 евро за тысячу кубометров газа.
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"К покупной цене добавляются регулирующие сборы, другие налоги, а также расходы на логистику и транспортировку, которые в некоторых случаях могут достигать почти 25% от стоимости покупки. Двадцать миллионов евро, выделенные восточным районам из экстренного гранта, предоставленного Европейским союзом Республике Молдова, были полностью использованы на закупку газа", - подчеркнули в компании.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действовал режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах не было отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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