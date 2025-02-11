https://ria.ru/20250211/prazdnik-1998495223.html

11 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 11 февраля в России и в мире по календарю

11 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

11 февраля 2025 года отмечается сразу несколько праздников: Международный день безопасного Интернета, Международный день женщин и девочек в науке и Всемирный... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T06:00:00+03:00

2025-02-11T06:00:00+03:00

2025-02-11T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. 11 февраля 2025 года отмечается сразу несколько праздников: Международный день безопасного Интернета, Международный день женщин и девочек в науке и Всемирный день больного. Какой сегодня праздник по календарю в России и в мире: профессиональный, международный, церковный. Народные приметы, именины и памятные даты сегодня, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России сегодня православная церковь вспоминает о святом Лавре́нтии, затворнике Печерском, в народе этот день называют Лаврентьевым и внимательно следят за погодой, 11 февраля отмечен и праздником ООН - Международный день женщин и девочек в науке призван рассказать о роли слабого пола в научных изысканиях.Профессиональный праздникПрофессиональных праздников 11 февраля в России нет, но граждане нашей страны могут присоединиться к международным и отметить День безопасного интернета, День женщин в науке, а также Всемирный день больного.Церковный праздник сегодняПравославные христиане сегодня поминают:Перенесение мощей сщмч. Игна́тия Богоносца, епископа(107)Свт. Лавре́нтия, затворника Печерского, епископа Туровского, в Ближних пещерах (1194)свтт. Гера́сима (1441–1467), Питири́ма (1455) и Ио́ны (1470), епископов Великопермских, УстьвымскихСобор Коми святыхмчч. Романа, Иа́кова, Филофе́я, Ипери́хия, Ави́ва, Иулиа́на и Париго́рия (297)мчч. Сильва́на, епископа, Луки́, диакона, и Мо́кия, чтеца(312)Собор Екатеринбургских святыхСщмчч. Иоа́нна Гранитова и Лео́нтия Клименко, пресвитеров, Константина Зверева, диакона, и с ними 5-ти мучениковНародный праздникВ народе 11 февраля называли Лаврентьевым днем в честь преподобного Лаврентия, епископа Туровского, который прославился даром исцеления. В этот день особенно внимательно наблюдали за луной: если растущая - погода в первой половине марта будет такая же, как сегодня, а выпало новолуние - вторая половина марта будет такой. Обращали внимание и на дым из трубы - если идет коромыслом - к оттепели; и на то, как быстро разгораются дрова в печи, - долго занимаются, значит скоро потеплеет. Чтобы отпугнуть нечистую силу, ставили по углам огорода чертополох, так как верили, что именно сегодня ведьмы могут навести порчу на будущий урожай.Какой сегодня праздник в миреВ мире сегодня отмечают Международный день безопасного Интернета. Ежегодно его тема изменяется, но всегда касается актуальных проблем в сфере защиты пользователей Сети.Международный день женщин и девочек в науке был утвержден решением ООН в 2016 году, его задача - обратить внимание общественности на вклад женщин в научные открытия.Всемирный день больного был учрежден 13 мая 1992 года по инициативе Папы Римского Иоанна Павла II. Цель - напомнить миру, как необходим тщательный уход, сострадание и правильное лечение тем, кто болен различными недугами. Понтифик учредил день через год после того, как узнал о своем диагнозе - болезнь Паркинсона.Памятные даты в истории1697 - Петр I именным указом разрешил продажу табака.1720 - плотник Ефим Никонов начинает строить “потаённое судно”, предшественницу субмарин.1809 - запатентован первый пароход.1829 - в Тегеране толпой фанатиков убит Александр Грибоедов.1928 - открылись II зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице (Швейцария).1929 - Ватикан стал суверенным государством.Кто родился 2 февраля из знаменитостей1847 - Томас Эдисон (ум. 1931), американский изобретатель и предприниматель.1875 - Василий Качалов, актёр театра, кино и озвучивания, мастер художественного слова, педагог, народный артист СССР.1887 - Сигизмунд Кржижановский, советский писатель, драматург.1894 - Виталий Бианки, советский детский писатель.1902 - Любовь Орлова, актриса театра и кино, певица.1962 - Шерил Кроу, американская певица, гитаристка.1969 - Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссёр и продюсер.ИмениныИменины сегодня отмечают: Дмитрий, Роман, Константин, Игнатий, Игнат, Лука, Леонтий, Яков, Юлиан, Юлий.

https://ria.ru/20250211/fevral-1911585840.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники