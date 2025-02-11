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Правительство выдвинуло кандидатуры в совет директоров "Первого канала" - РИА Новости, 11.02.2025
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19:16 11.02.2025 (обновлено: 19:22 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/pravitelstvo-1998712768.html
Правительство выдвинуло кандидатуры в совет директоров "Первого канала"
Правительство выдвинуло кандидатуры в совет директоров "Первого канала" - РИА Новости, 11.02.2025
Правительство выдвинуло кандидатуры в совет директоров "Первого канала"
Кабмин выдвинул кандидатуры Максима Орешкина и Максута Шадаева в состав совета директоров "Первого канала" в качестве своих представителей, соответствующее... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:16:00+03:00
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россия
правительство рф
политика
москва
максим орешкин
максут шадаев
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кабмин выдвинул кандидатуры Максима Орешкина и Максута Шадаева в состав совета директоров "Первого канала" в качестве своих представителей, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал" (г. Москва)... Орешкин М.С. - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, Шадаев М.И. - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе.
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россия, правительство рф, политика, москва, максим орешкин, максут шадаев
Россия, Правительство РФ, Политика, Москва, Максим Орешкин, Максут Шадаев
Правительство выдвинуло кандидатуры в совет директоров "Первого канала"

Кабмин выдвинул Орешкина и Шадаева в состав совета директоров "Первого канала"

© РИА Новости / Григорий СысоевЛоготип Первого канала
Логотип Первого канала - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Логотип Первого канала. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кабмин выдвинул кандидатуры Максима Орешкина и Максута Шадаева в состав совета директоров "Первого канала" в качестве своих представителей, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал" (г. Москва)... Орешкин М.С. - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, Шадаев М.И. - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе.
 
РоссияПравительство РФПолитикаМоскваМаксим ОрешкинМаксут Шадаев
 
 
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