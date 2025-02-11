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Правительство выдвинуло кандидатуры в совет директоров "Первого канала"

Правительство выдвинуло кандидатуры в совет директоров "Первого канала" - РИА Новости, 11.02.2025

Правительство выдвинуло кандидатуры в совет директоров "Первого канала"

Кабмин выдвинул кандидатуры Максима Орешкина и Максута Шадаева в состав совета директоров "Первого канала" в качестве своих представителей, соответствующее... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:16:00+03:00

2025-02-11T19:16:00+03:00

2025-02-11T19:22:00+03:00

россия

правительство рф

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москва

максим орешкин

максут шадаев

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Кабмин выдвинул кандидатуры Максима Орешкина и Максута Шадаева в состав совета директоров "Первого канала" в качестве своих представителей, соответствующее распоряжение правительства РФ размещено на сайте официального опубликования правовых актов."Выдвинуть кандидатов для избрания в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества "Первый канал" (г. Москва)... Орешкин М.С. - заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации, Шадаев М.И. - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации", - говорится в документе.

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россия, правительство рф, политика, москва, максим орешкин, максут шадаев