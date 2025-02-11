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Правительство и Минэнерго проработают инициативу запрета на экспорт бензина
Правительство и Минэнерго проработают инициативу запрета на экспорт бензина - РИА Новости, 11.02.2025
Правительство и Минэнерго проработают инициативу запрета на экспорт бензина
Правительство РФ и Минэнерго проработают предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России, эта... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:13:00+03:00
2025-02-11T13:13:00+03:00
2025-02-11T13:14:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Правительство РФ и Минэнерго проработают предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) полностью запретить на месяц экспорт бензина из России, эта инициатива требует тщательного анализа, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. В пятницу Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что готова инициировать обсуждение вопроса о запрете экспорта бензина для производителей на один месяц. Мера, по мнению ФАС, должна стимулировать стабилизацию оптовых цен в преддверии посевного сезона. В свою очередь Минэнерго заявило, что решение о запрете экспорта может быть принято при необходимости. "Мы будем смотреть, безусловно мы будем принимать решение, связанное в первую очередь с насыщением внутреннего рынка. Это требует тщательного анализа. Мы обязательно проработаем эту инициативу вместе с Минэнерго", - сказал Новак, отвечая на вопрос об инициативе ФАС. Правительство РФ 1 февраля продлило на месяц разрешение на экспорт бензина, но только для организаций, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год. При этом эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью). Запрет на вывоз бензина действовал в РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года, однако 20 мая был приостановлен до конца июля. Эмбарго было продлено в сентябре. Предполагалось, что ограничения будут действовать до конца года. Однако 29 ноября правительство сделало исключение для переработчиков - им разрешили экспорт бензина до 31 января.
https://ria.ru/20250210/benzin-1998318101.html
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экономика, цены на нефть, россия, александр новак, федеральная антимонопольная служба (фас россии), министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Правительство и Минэнерго проработают инициативу запрета на экспорт бензина
Новак: правительство и Минэнерго проработают запрет на экспорт бензина на месяц