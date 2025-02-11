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В Мурманской области нашли тела трех мужчин после пожара в квартире
В Мурманской области нашли тела трех мужчин после пожара в квартире - РИА Новости, 11.02.2025
В Мурманской области нашли тела трех мужчин после пожара в квартире
Тела трех мужчин обнаружены в квартире после пожара в Коле Мурманской области, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:20:00+03:00
2025-02-11T16:20:00+03:00
2025-02-11T16:20:00+03:00
происшествия
кола
мурманская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Тела трех мужчин обнаружены в квартире после пожара в Коле Мурманской области, сообщили в МЧС России. "В городе Кола загорелась квартира в пятиэтажке. Огонь повредил комнату на 8 "квадратах". При тушении обнаружены тела троих мужчин. Еще один - пострадал, его госпитализировали", - говорится в сообщении. Как уточнили в управлении по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности по Мурманской области, во вторник в 13.44 мск в пожарную охрану по единому номеру 112 поступила информация о возгорании в квартире жилого пятиэтажного дома на улице Нагорной, 3 в Коле. Возгорание ликвидировали через 50 минут. В результате пожара на цокольном этаже одна из комнат квартиры гостиничного типа повреждена огнём. Вся квартира, состоящая из восьми комнат, закопчена на всей площади 120 квадратных метров. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.
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кола
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кола, мурманская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Кола, Мурманская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Мурманской области нашли тела трех мужчин после пожара в квартире
МЧС: в Коле после пожара в квартире в пятиэтажке обнаружили тела трех мужчин