https://ria.ru/20250211/pozhar-1998664588.html

В Мурманской области нашли тела трех мужчин после пожара в квартире

В Мурманской области нашли тела трех мужчин после пожара в квартире - РИА Новости, 11.02.2025

В Мурманской области нашли тела трех мужчин после пожара в квартире

Тела трех мужчин обнаружены в квартире после пожара в Коле Мурманской области, сообщили в МЧС России. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T16:20:00+03:00

2025-02-11T16:20:00+03:00

2025-02-11T16:20:00+03:00

происшествия

кола

мурманская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 11 фев – РИА Новости. Тела трех мужчин обнаружены в квартире после пожара в Коле Мурманской области, сообщили в МЧС России. "В городе Кола загорелась квартира в пятиэтажке. Огонь повредил комнату на 8 "квадратах". При тушении обнаружены тела троих мужчин. Еще один - пострадал, его госпитализировали", - говорится в сообщении. Как уточнили в управлении по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности по Мурманской области, во вторник в 13.44 мск в пожарную охрану по единому номеру 112 поступила информация о возгорании в квартире жилого пятиэтажного дома на улице Нагорной, 3 в Коле. Возгорание ликвидировали через 50 минут. В результате пожара на цокольном этаже одна из комнат квартиры гостиничного типа повреждена огнём. Вся квартира, состоящая из восьми комнат, закопчена на всей площади 120 квадратных метров. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.

https://ria.ru/20240908/pozhar-1971450328.html

кола

мурманская область

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кола, мурманская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)