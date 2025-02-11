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В Приангарье локализовали пожар на предприятии
В Приангарье локализовали пожар на предприятии - РИА Новости, 11.02.2025
В Приангарье локализовали пожар на предприятии
Пожар в бункере для переработки угля на предприятии в Шелехово локализован на площади 400 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:31:00+03:00
2025-02-11T09:31:00+03:00
2025-02-11T09:31:00+03:00
происшествия
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 11 фев - РИА Новости. Пожар в бункере для переработки угля на предприятии в Шелехово локализован на площади 400 квадратных метров, сообщает ГУМЧС по Иркутской области в Telegram-канале. Пожар произошел в бункере для переработки древесного угля и транспортерной ленты на предприятии в городе Шелехово. На месте работают 32 специалиста и 11 единиц техники МЧС России. "Пожар локализован на площади 400 квадратных метров", - говорится в сообщении. Пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.
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происшествия, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приангарье локализовали пожар на предприятии
В Приангарье пожар на предприятии локализовали на 400 квадратах