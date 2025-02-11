https://ria.ru/20250211/poshliny-1998581378.html

Трюдо отреагировал на введение США пошлин на сталь и алюминий

Трюдо отреагировал на введение США пошлин на сталь и алюминий - РИА Новости, 11.02.2025

Трюдо отреагировал на введение США пошлин на сталь и алюминий

Канада укажет властям США на негативные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости, заявил премьер-министр РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:57:00+03:00

2025-02-11T11:57:00+03:00

2025-02-11T12:32:00+03:00

экономика

сша

канада

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

джастин трюдо

париж

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Канада укажет властям США на негативные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо."Канадцы ответят твердо и решительно, если это будет необходимо", - приводит агентство Рейтер слова Трюдо, сказанные им на полях саммита по искусственному интеллекту в Париже.Ранее принять ответные меры на пошлины Трампа пообещали в Евросоюзе.Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.Ранее Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами пошлин на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.

https://ria.ru/20250209/ssha-1998155577.html

https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, канада, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, джастин трюдо, париж