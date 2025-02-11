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Трюдо отреагировал на введение США пошлин на сталь и алюминий
Трюдо отреагировал на введение США пошлин на сталь и алюминий - РИА Новости, 11.02.2025
Трюдо отреагировал на введение США пошлин на сталь и алюминий
Канада укажет властям США на негативные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости, заявил премьер-министр РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:57:00+03:00
2025-02-11T11:57:00+03:00
2025-02-11T12:32:00+03:00
экономика
сша
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введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
джастин трюдо
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Канада укажет властям США на негативные последствия неприемлемых тарифов на сталь и алюминий, готова к твердому ответу при необходимости, заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо."Канадцы ответят твердо и решительно, если это будет необходимо", - приводит агентство Рейтер слова Трюдо, сказанные им на полях саммита по искусственному интеллекту в Париже.Ранее принять ответные меры на пошлины Трампа пообещали в Евросоюзе.Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.Ранее Трамп называл премьер-министра Канады Джастина Трюдо "губернатором великого штата Канада" на фоне разногласий по вопросу возможного введения Соединенными Штатами пошлин на канадские товары. Позже Трамп заявил, что Канада могла бы избежать введенных Вашингтоном торговых пошлин и получить военную защиту, если бы вошла в состав США на правах 51-го штата.
https://ria.ru/20250209/ssha-1998155577.html
https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, канада, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, джастин трюдо, париж
Экономика, США, Канада, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, Джастин Трюдо, Париж
Трюдо отреагировал на введение США пошлин на сталь и алюминий
Трюдо пообещал твердо и решительно ответить на пошлины США на сталь и алюминий