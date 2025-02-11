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Трамп ввел пошлины в размере 25 процентов на импорт в США стали и алюминия
Трамп ввел пошлины в размере 25 процентов на импорт в США стали и алюминия - РИА Новости, 11.02.2025
Трамп ввел пошлины в размере 25 процентов на импорт в США стали и алюминия
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на все поставки в страну стали и алюминия, трансляцию церемонии РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T02:43:00+03:00
2025-02-11T02:43:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25 процентов на все поставки в страну стали и алюминия, трансляцию церемонии вели журналисты пула Белого дома. "Это большое дело. Это начало процесса, который сделает Америку вновь богатой", — заявил Трамп в момент подписания документа.Новый хозяин Белого дома ранее подписал указы о введении с 4 февраля пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины в размере 25 процентов были введены против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит десять процентов. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25 процентов. Но затем Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями двух стран.Президент США 1 февраля также заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно относится к Вашингтону". Представитель Еврокомиссии 2 февраля сообщил РИА Новости, что Евросоюз не располагает данными об установлении Соединенными Штатами дополнительных пошлин на европейские товары, но готов "решительно отреагировать" в случае их введения.
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сша, америка, дональд трамп
США, Америка, Дональд Трамп
Трамп ввел пошлины в размере 25 процентов на импорт в США стали и алюминия
Трамп ввел пошлины в размере 25 процентов на поставки в США стали и алюминия