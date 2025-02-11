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В Иркутской области двое подростков подожгли релейный шкаф
В Иркутской области двое подростков подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 11.02.2025
В Иркутской области двое подростков подожгли релейный шкаф
Уголовное дело по статье о совершении теракта возбудили в Иркутской области, где двое несовершеннолетних подожгли релейный шкаф, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:38:00+03:00
2025-02-11T15:38:00+03:00
2025-02-11T15:38:00+03:00
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье о совершении теракта возбудили в Иркутской области, где двое несовершеннолетних подожгли релейный шкаф, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Двое несовершеннолетних за денежное вознаграждение совершили поджог релейного шкафа в Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемые заключены под стражу.
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происшествия, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Иркутская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Иркутской области двое подростков подожгли релейный шкаф
СК возбудил дело о теракте после поджога релейного шкафа в Иркутской области