https://ria.ru/20250211/podzhog-1998650720.html

В Иркутской области двое подростков подожгли релейный шкаф

В Иркутской области двое подростков подожгли релейный шкаф - РИА Новости, 11.02.2025

В Иркутской области двое подростков подожгли релейный шкаф

Уголовное дело по статье о совершении теракта возбудили в Иркутской области, где двое несовершеннолетних подожгли релейный шкаф, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:38:00+03:00

2025-02-11T15:38:00+03:00

2025-02-11T15:38:00+03:00

происшествия

иркутская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело по статье о совершении теракта возбудили в Иркутской области, где двое несовершеннолетних подожгли релейный шкаф, сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. "Двое несовершеннолетних за денежное вознаграждение совершили поджог релейного шкафа в Иркутской области. Возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемые заключены под стражу.

https://ria.ru/20250208/solntse-1998107538.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)