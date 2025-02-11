https://ria.ru/20250211/podmoskove-1998600748.html

В Подмосковье бизнесмен получил 3,5 года колонии за мошенничество

В Подмосковье бизнесмен получил 3,5 года колонии за мошенничество - РИА Новости, 11.02.2025

В Подмосковье бизнесмен получил 3,5 года колонии за мошенничество

Суд в Подмосковье приговорил коммерсанта к 3,5 годам колонии строгого режима за мошенничество на 21,7 миллиона рублей на ремонте памятников Великой... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:01:00+03:00

2025-02-11T13:01:00+03:00

2025-02-11T13:06:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

солнечногорск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Суд в Подмосковье приговорил коммерсанта к 3,5 годам колонии строгого режима за мошенничество на 21,7 миллиона рублей на ремонте памятников Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в подмосковной прокуратуре и ГСУ СК по области. По данным следствия, уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. Было установлено, что с марта по июль 2020 года гендиректор строительной фирмы Гайк Осеян решил похитить деньги администрации городского округа Солнечногорск, выделенные на ремонт более 60 памятников Великой Отечественной войны. Коммерсант передал взятку на 1 миллион рублей замглавы администрации, и тот подписал акты о приемке и стоимости выполненных работ, платежных поручений и счетов на оплату по муниципальному контракту о якобы выполненном ремонте памятников Великой Отечественной войны на общую сумму более 21,7 миллиона рублей. Как сообщили в областной прокуратуре, на стадии предварительного расследования мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном. "Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки)... Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказали в областном главке СК РФ. В ведомстве добавили, что уголовное дело соучастника предпринимателя выделено в отдельное производство.

https://ria.ru/20241121/prigovor-1984962645.html

https://ria.ru/20241105/figuranty-1981892594.html

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), солнечногорск, следственный комитет россии (ск рф)