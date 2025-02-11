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Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону

Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону - РИА Новости, 11.02.2025

Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону

Российского военного, попавшего в плен, под пытками в СИЗО Харькова заставляли вступить в ряды территориальной обороны Украины, а также подписывать документы,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:40:00+03:00

2025-02-11T15:40:00+03:00

2025-02-11T15:57:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российского военного, попавшего в плен, под пытками в СИЗО Харькова заставляли вступить в ряды территориальной обороны Украины, а также подписывать документы, дискредитирующие ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Один из вернувшихся российских военнослужащих рассказал, что в ближнем бою получил ранение, из-за которого не мог передвигаться, затем попал в плен. Во время нахождения в СИЗО города Харькова ему причинили телесные повреждения. Сотрудники изолятора заставляли его подписывать документы, содержащие информацию, дискредитирующую ВС РФ, а также вступить в ряды территориальной обороны Украины", - сказали в ведомстве. В СК добавили, что другого российского военного боевики ВФУ держали в яме, а затем пытали, чтобы получить сведения о Вооруженных силах РФ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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