https://ria.ru/20250211/plennyy-1998651708.html
Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону
Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону - РИА Новости, 11.02.2025
Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону
Российского военного, попавшего в плен, под пытками в СИЗО Харькова заставляли вступить в ряды территориальной обороны Украины, а также подписывать документы,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:40:00+03:00
2025-02-11T15:40:00+03:00
2025-02-11T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьков
украина
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998366213_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_338c27f991a2eb6ced7e105db6cb1706.jpg
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российского военного, попавшего в плен, под пытками в СИЗО Харькова заставляли вступить в ряды территориальной обороны Украины, а также подписывать документы, дискредитирующие ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Один из вернувшихся российских военнослужащих рассказал, что в ближнем бою получил ранение, из-за которого не мог передвигаться, затем попал в плен. Во время нахождения в СИЗО города Харькова ему причинили телесные повреждения. Сотрудники изолятора заставляли его подписывать документы, содержащие информацию, дискредитирующую ВС РФ, а также вступить в ряды территориальной обороны Украины", - сказали в ведомстве. В СК добавили, что другого российского военного боевики ВФУ держали в яме, а затем пытали, чтобы получить сведения о Вооруженных силах РФ.
https://ria.ru/20241102/sk-1981564283.html
россия
харьков
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0a/1998366213_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b0c20e91b3de81fc06a7c909c5ebcaf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, харьков, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону
СК: бойца из РФ под пытками в СИЗО в Харькове заставляли вступить в тероборону