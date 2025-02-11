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Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:40 11.02.2025 (обновлено: 15:57 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/plennyy-1998651708.html
Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону
Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону - РИА Новости, 11.02.2025
Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону
Российского военного, попавшего в плен, под пытками в СИЗО Харькова заставляли вступить в ряды территориальной обороны Украины, а также подписывать документы,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T15:40:00+03:00
2025-02-11T15:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
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харьков
украина
следственный комитет россии (ск рф)
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российского военного, попавшего в плен, под пытками в СИЗО Харькова заставляли вступить в ряды территориальной обороны Украины, а также подписывать документы, дискредитирующие ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ. "Один из вернувшихся российских военнослужащих рассказал, что в ближнем бою получил ранение, из-за которого не мог передвигаться, затем попал в плен. Во время нахождения в СИЗО города Харькова ему причинили телесные повреждения. Сотрудники изолятора заставляли его подписывать документы, содержащие информацию, дискредитирующую ВС РФ, а также вступить в ряды территориальной обороны Украины", - сказали в ведомстве. В СК добавили, что другого российского военного боевики ВФУ держали в яме, а затем пытали, чтобы получить сведения о Вооруженных силах РФ.
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россия, харьков, украина, следственный комитет россии (ск рф), в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьков, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российского бойца в плену ВСУ под пытками заставляли вступить в тероборону

СК: бойца из РФ под пытками в СИЗО в Харькове заставляли вступить в тероборону

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Российского военного, попавшего в плен, под пытками в СИЗО Харькова заставляли вступить в ряды территориальной обороны Украины, а также подписывать документы, дискредитирующие ВС РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Один из вернувшихся российских военнослужащих рассказал, что в ближнем бою получил ранение, из-за которого не мог передвигаться, затем попал в плен. Во время нахождения в СИЗО города Харькова ему причинили телесные повреждения. Сотрудники изолятора заставляли его подписывать документы, содержащие информацию, дискредитирующую ВС РФ, а также вступить в ряды территориальной обороны Украины", - сказали в ведомстве.
В СК добавили, что другого российского военного боевики ВФУ держали в яме, а затем пытали, чтобы получить сведения о Вооруженных силах РФ.
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