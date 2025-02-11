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В Петербурге на девушку, справившую нужду у Казанского собора, завели дело - РИА Новости, 11.02.2025
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13:31 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/peterburg-1998611631.html
В Петербурге на девушку, справившую нужду у Казанского собора, завели дело
В Петербурге на девушку, справившую нужду у Казанского собора, завели дело - РИА Новости, 11.02.2025
В Петербурге на девушку, справившую нужду у Казанского собора, завели дело
Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели в отношении девушки, справившей нужду у Казанского собора в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:31:00+03:00
2025-02-11T13:31:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели в отношении девушки, справившей нужду у Казанского собора в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу. Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала девушку, выложившую в интернет видео, где она неадекватно ведет себя в сквере у Казанского собора в историческом центре города. На видео она использует ненормативную лексику и демонстрирует, как справляет нужду. Нарушительнице выписан административный протокол за мелкое хулиганство. "Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 8 января 2025 года в вечернее время фигурантка, находясь вблизи Казанского кафедрального собора, совершила противоправные действия, распространив их видеозапись в сети Интернет. "Злоумышленнице предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась", - добавили в пресс-службе ведомства.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге на девушку, справившую нужду у Казанского собора, завели дело

СК завел уголовное дело против девушки, справившей нужду у Казанского собора

CC BY-SA 2.0 / Valery Balievich / Казанский СоборВид на Казанский собор иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге
Вид на Казанский собор иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
CC BY-SA 2.0 / Valery Balievich / Казанский Собор
Вид на Казанский собор иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 фев - РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих завели в отношении девушки, справившей нужду у Казанского собора в Петербурге, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
Ранее полиция Санкт-Петербурга задержала девушку, выложившую в интернет видео, где она неадекватно ведет себя в сквере у Казанского собора в историческом центре города. На видео она использует ненормативную лексику и демонстрирует, как справляет нужду. Нарушительнице выписан административный протокол за мелкое хулиганство.
"Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 8 января 2025 года в вечернее время фигурантка, находясь вблизи Казанского кафедрального собора, совершила противоправные действия, распространив их видеозапись в сети Интернет.
"Злоумышленнице предъявлено обвинение. Вину в совершении указанного преступления она признала в полном объеме, в содеянном раскаялась", - добавили в пресс-службе ведомства.
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