https://ria.ru/20250211/pensii-1998612528.html

В СФ и ГД работают над повышением военных пенсий

В СФ и ГД работают над повышением военных пенсий - РИА Новости, 11.02.2025

В СФ и ГД работают над повышением военных пенсий

Сенаторы и депутаты оперативно отработают закон о повышении с 1 января 2025 года военных пенсий, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:36:00+03:00

2025-02-11T13:36:00+03:00

2025-02-11T13:36:00+03:00

россия

валентина матвиенко

вячеслав володин

совет федерации рф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818485432_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_e8aac34a74bf349bef3b3494ff27775c.jpg

МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Сенаторы и депутаты оперативно отработают закон о повышении с 1 января 2025 года военных пенсий, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, этот вопрос включен в повестку. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. Депутаты уже приняли закон. "Есть срочные вопросы повестки. Скажем, индексация военных пенсий. Ну, конечно, и Государственная Дума, и Совет Федерации, мы вместе оперативно отработаем. Это очень чувствительный, важный социальный вопрос", - сказала спикер журналистам по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. -

https://ria.ru/20250129/pensii-1996042290.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф