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В СФ и ГД работают над повышением военных пенсий - РИА Новости, 11.02.2025
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13:36 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/pensii-1998612528.html
В СФ и ГД работают над повышением военных пенсий
В СФ и ГД работают над повышением военных пенсий - РИА Новости, 11.02.2025
В СФ и ГД работают над повышением военных пенсий
Сенаторы и депутаты оперативно отработают закон о повышении с 1 января 2025 года военных пенсий, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:36:00+03:00
2025-02-11T13:36:00+03:00
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Сенаторы и депутаты оперативно отработают закон о повышении с 1 января 2025 года военных пенсий, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, этот вопрос включен в повестку. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. Депутаты уже приняли закон. "Есть срочные вопросы повестки. Скажем, индексация военных пенсий. Ну, конечно, и Государственная Дума, и Совет Федерации, мы вместе оперативно отработаем. Это очень чувствительный, важный социальный вопрос", - сказала спикер журналистам по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. -
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россия, валентина матвиенко, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф
Россия, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ
В СФ и ГД работают над повышением военных пенсий

Матвиенко: СФ и ГД оперативно отработают закон о повышении военных пенсий

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Сенаторы и депутаты оперативно отработают закон о повышении с 1 января 2025 года военных пенсий, заявила журналистам спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
Совфед на заседании в среду рассмотрит закон о повышении пенсий военным пенсионерам с 1 января 2025 года на 9,5%, этот вопрос включен в повестку. Законопроект в Госдуму внесло правительство РФ. Депутаты уже приняли закон.
"Есть срочные вопросы повестки. Скажем, индексация военных пенсий. Ну, конечно, и Государственная Дума, и Совет Федерации, мы вместе оперативно отработаем. Это очень чувствительный, важный социальный вопрос", - сказала спикер журналистам по итогам встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. -
Дом правительства России - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Правительство подготовило законопроект об увеличении военных пенсий
29 января, 08:53
 
РоссияВалентина МатвиенкоВячеслав ВолодинСовет Федерации РФГосдума РФ
 
 
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