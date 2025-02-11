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Овчинский: в Коптеве возле новостроек установили более 60 фонарей - РИА Новости, 11.02.2025
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11:25 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ovchinskiy-1998515888.html
Овчинский: в Коптеве возле новостроек установили более 60 фонарей
Овчинский: в Коптеве возле новостроек установили более 60 фонарей - РИА Новости, 11.02.2025
Овчинский: в Коптеве возле новостроек установили более 60 фонарей
На севере Москвы в районе Коптево поставили более 60 фонарей у трех жилых комплексов, построенных по программе реновации, рассказал министр правительства... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T11:25:00+03:00
2025-02-11T11:25:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. На севере Москвы в районе Коптево поставили более 60 фонарей у трех жилых комплексов, построенных по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Коптево возвели и передали под заселение три новостройки по программе реновации. Для комфорта и безопасности жителей там установили 62 объекта наружного освещения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.Наибольшее количество фонарей – 37 штук - появилось в ЖК, расположенном в проезде Черепановых. В 3-м Новомихалковском проезде установили 17 фонарей, в Соболевском проезде – восемь.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы программы в два раза.
https://ria.ru/20250210/ovchinskiy-1998091462.html
https://ria.ru/20250209/ovchinskiy-1998093647.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
Овчинский: в Коптеве возле новостроек установили более 60 фонарей

Овчинский: более 60 фонарей установили в Коптеве у новостроек по реновации

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. На севере Москвы в районе Коптево поставили более 60 фонарей у трех жилых комплексов, построенных по программе реновации, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Коптево возвели и передали под заселение три новостройки по программе реновации. Для комфорта и безопасности жителей там установили 62 объекта наружного освещения", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Овчинский: в столичном СВАО возведут 13 домов в рамках реновации
Вчера, 09:08
Наибольшее количество фонарей – 37 штук - появилось в ЖК, расположенном в проезде Черепановых. В 3-м Новомихалковском проезде установили 17 фонарей, в Соболевском проезде – восемь.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение около миллиона человек из старого жилья в новые квартиры, построенные за счет города. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил ускорить темпы программы в два раза.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Овчинский: в Северном Измайлове завершают ФОК с бассейном
9 февраля, 09:20
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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