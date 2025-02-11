https://ria.ru/20250211/organizatory-1998696963.html

В Ярославской области задержали организаторов нелегальной миграции

В Ярославской области задержали организаторов нелегальной миграции - РИА Новости, 11.02.2025

В Ярославской области задержали организаторов нелегальной миграции

Пятеро организаторов канала незаконной миграции в России задержаны в Ярославской области, они устраивали фиктивные браки между гражданами одной из африканских... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:58:00+03:00

2025-02-11T17:58:00+03:00

2025-02-11T17:58:00+03:00

происшествия

россия

ярославская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 фев – РИА Новости. Пятеро организаторов канала незаконной миграции в России задержаны в Ярославской области, они устраивали фиктивные браки между гражданами одной из африканских стран с россиянами, сообщает УМВД по региону. Как уточняет ведомство, сотрудники Центра противодействия экстремизму УМВД совместно с коллегами из УФСБ задержали пять человек, подозреваемых в организации незаконной миграции. По версии следствия, их преступная деятельность велась в период с 2021 по 2023 год. "Действуя организованной группой по предварительному сговору, указанные лица организовали канал незаконной миграции на территорию РФ путем регистрации браков между гражданами одной из африканских стран и гражданами РФ без намерения создать семью с целью дальнейшего получения разрешений на временное проживание, долгосрочных виз", - говорится в сообщении. Полиция уточняет, что по имеющимся данным сумма денежного вознаграждения за заключение фиктивного брака составляла от 50 до 200 тысяч рублей.

https://ria.ru/20241015/gosduma-1978119262.html

россия

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происшествия, россия, ярославская область