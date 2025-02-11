https://ria.ru/20250211/opros-1998543676.html

Опрос показал отношение американцев к работе демократов с Трампом

Опрос показал отношение американцев к работе демократов с Трампом - РИА Новости, 11.02.2025

Опрос показал отношение американцев к работе демократов с Трампом

Большинство американских избирателей считают, что сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом отвечает интересам Демократической партии, следует из... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T09:30:00+03:00

2025-02-11T09:30:00+03:00

2025-02-11T09:30:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Большинство американских избирателей считают, что сотрудничество с президентом США Дональдом Трампом отвечает интересам Демократической партии, следует из опроса социологической компании Rasmussen Reports. "Кажется, что многие демократы в конгрессе намерены полностью противиться президенту Дональду Трампу, однако большинство избирателей считают, что было бы лучше наладить сотрудничество. Согласно последнему опросу…, 55 процентов потенциальных избирателей США полагают, что для Демократической партии было бы лучше, если бы демократы попытались работать с Трампом", - сообщается на сайте компании. При этом отмечается, что 36 процентов респондентов выразили мнение, что демократам следует всячески противостоять Трампу. Опрос проводился онлайн и по телефону с 3 по 5 февраля среди 1195 вероятных избирателей. Статистическая погрешность составляет 3 процентных пункта. Ранее портал Axios сообщал, что законодатели от Демократической партии США на фоне действий администрации президента-республиканца Дональда Трампа получают рекордное количество звонков от своих разгневанных избирателей, которые считают, что демократы делают недостаточно для противостояния Белому дому. Агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного республиканца-члена Палаты представителей США передавало, что отношение к указам Трампа среди конгрессменов-республиканцев сравнимо с отношением к Священному писанию. Отмечалось, что Трампу удалось не только забрать себе полномочия, которые обычно находятся в ведении конгресса, такие как контроль за расходами госбюджета, но и уполномочить своего наиболее заметного советника, Маска, увольнять сотрудников федеральных органов. Тем не менее, Блумберг указывал, что законодатели-республиканцы стремятся "не противоречить Трампу почти ни в чем".

https://ria.ru/20250210/tramp-1998366995.html

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в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады