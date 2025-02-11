В Новокузнецке проверят цирк, насильно заставлявший медведя выступать
Полиция проверит цирк в Новокузнецке, насильно заставлявший медведя выступать
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской областиЦирк
© Фото : Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области
Цирк. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 11 фев – РИА Новости. Действия работников Новокузнецкого цирка, заставлявших медведя выступать насильно, проверит полиция, сообщили РИА Новости в Сибирском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором во время выступления животных в Новокузнецком цирке его сотрудники заставляют медведя насильно выступать. Жители Новокузнецка пожаловались на жестокое обращение с животными. По данным местных жителей, в городе гастролирует "Цирк Филатовых". Как сообщили авторы видео, на кадрах фрагмент номера, в рамках которого на манеже должно быть 15 хищников. На видео запечатлено, как медведя в синей юбке двое, а затем трое мужчин насильно тащат к зрителям, они его хватают за лапы и заставляют играть.
"В ходе изучения полученного видео на предмет нарушения положений требований законодательства об ответственном обращении с животными, установлено, что действия по отношению к животному были допущены со стороны сотрудников цирка. В связи с этим управлением принято решение о направлении информации в МВД России по Кемеровской области - Кузбассу для проверки наличия факта состава преступления в действиях сотрудников цирка по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными – ред.)", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что Новокузнецкий цирк не уведомил управление Россельхознадзора в установленный срок об осуществлении гастрольной деятельности на территории региона.
За это нарушение в адрес цирка объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.