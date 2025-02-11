https://ria.ru/20250211/niderlandy-1998641732.html

В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией

В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией - РИА Новости, 11.02.2025

В Нидерландах призвали Запад прекратить войну с Россией

Запад должен прекратить воевать с Россией и начать переговоры, такое мнение в интервью РИА Новости выразил депутат нидерландской правой партии "Форум за... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T15:06:00+03:00

2025-02-11T15:06:00+03:00

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ГААГА, 11 фев - РИА Новости. Запад должен прекратить воевать с Россией и начать переговоры, такое мнение в интервью РИА Новости выразил депутат нидерландской правой партии "Форум за демократию" (FvD) и член парламента Нидерландов Гидеон ван Мейерен. "Геополитическая ситуация постоянно меняется, но наша главная мысль заключается в том, что мы должны прекратить все эти бесконечные войны, особенно войну против России, и должны начать переговоры", - заявил ван Мейерен. Он отметил, что "Форум за демократию" — единственная политическая партия в Нидерландах, которая призывает к миру еще с начала конфликта. В партии убеждены, что "бесконечная война" НАТО против России - не в интересах голландского народа.

https://ria.ru/20250205/niderlandy-1997588486.html

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